我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

史艷文的眼淚（一五）

楊秋生

她脆弱的心靈像一根繃緊的弦，隨時會斷掉。他試著安慰她，卻反遭一頓怒罵。他想，王海蓉一定是生病了，應該要看醫生，但他不敢提，不知王海蓉會怎麼對待他。他覺得很累了，終於在一次心不在焉開車時，和一輛車對撞。

他們的婚姻，就像他碎掉的腿骨，即使再高明的醫生將它們一塊塊兜回去，再也不是原先的模樣了。

梁弘凱受傷後，王海蓉急得四處託人找幫傭來照顧他，連他自己都想像不到，這個從鄉下來的十七歲女孩，竟然會改變他的命運。

起初他也沒特別在意，直到阿琴照顧他時那充滿青春氣息的臉龐和身子骨、那壯實而溫柔的臂膀，還有一心一意的單純，竟成了致命的吸引力。他自己也說不清，但每天和阿琴呼吸著相同的空氣、吃著相同的食物，他就覺得安心而舒服，甚至會忘記他有一個結髮妻子。

當阿琴幫他按摩的時候，他的身體，不，應該說是他的心在顫抖吧！他對這樣的反應很是震驚，但罪惡感在他不斷的、不自覺的幻想中終於隱去，成為心靈上的桃花源。最初梁弘凱為心思動搖有極深的罪惡感，要費好大的功夫才克制住不往下想，但後來越來越心旌動搖，乾脆放縱自己，再也不壓抑，讓那如此真實的渴望開花。

他的心顫抖著，即使當時他遇見王海蓉，兩個人在最激情的時候，也沒有這樣的激動。

梁弘凱從來沒有覺得自己這麼自由過，他覺得他重生了！

攤牌

阿琴剛來的時候，面對眼前身穿旗袍、腳踏高跟鞋的端莊女主人，還有態度謙和一臉斯文的男主人，想到自己不過是窮鄉僻壤來的只讀到國中畢業的鄉下姑娘，很是忐忑不安。（一五）

上一則

書店的女兒

下一則

百和興業董座鄭國烟奉行走動式管理 把關稅利空變利多

延伸閱讀

史艷文的眼淚（八）

史艷文的眼淚（八）
戲說從頭／「餘生有涯」寫實刻畫性侵維權 網：想替女主出拳

戲說從頭／「餘生有涯」寫實刻畫性侵維權 網：想替女主出拳
史艷文的眼淚（七）

史艷文的眼淚（七）
史艷文的眼淚（六）

史艷文的眼淚（六）

熱門新聞

義大利藝術家卡特蘭(Maurizio Cattelan)2016年創作的「America(美國)」，黃金總重為 101.2 公斤，以2025年10月31日的匯率計算，其起拍價約為1000萬美元。（蘇富比提供）

被上萬人使用過還被搶的純金馬桶「America」 起拍價千萬

2025-11-02 09:22
1982年導演胡金銓（右）應聯合報及聯合月刊邀請返台以「中國傳統藝術對我的電影之影響」為題進行專題演講。圖為胡金銓夫人鍾玲（左）。(聯合報系資料照)

紐約結緣只見2次面 傳奇導演胡金銓4個字成功求婚鍾玲

2025-10-30 20:01

造訪故居

2025-11-03 01:00

半退休的牽掛

2025-10-30 02:00

不認命的養兄(上)

2025-11-02 01:00
貴州櫻花谷的櫻花盛開，紛白色花海一片，震撼美麗。

尋訪古夜郎國（下）

2025-10-26 02:00

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉