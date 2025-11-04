史艷文的眼淚（一五）

她脆弱的心靈像一根繃緊的弦，隨時會斷掉。他試著安慰她，卻反遭一頓怒罵。他想，王海蓉一定是生病了，應該要看醫生，但他不敢提，不知王海蓉會怎麼對待他。他覺得很累了，終於在一次心不在焉開車時，和一輛車對撞。

他們的婚姻，就像他碎掉的腿骨，即使再高明的醫生將它們一塊塊兜回去，再也不是原先的模樣了。

梁弘凱受傷後，王海蓉急得四處託人找幫傭來照顧他，連他自己都想像不到，這個從鄉下來的十七歲女孩，竟然會改變他的命運。

起初他也沒特別在意，直到阿琴照顧他時那充滿青春氣息的臉龐和身子骨、那壯實而溫柔的臂膀，還有一心一意的單純，竟成了致命的吸引力。他自己也說不清，但每天和阿琴呼吸著相同的空氣、吃著相同的食物，他就覺得安心而舒服，甚至會忘記他有一個結髮妻子。

當阿琴幫他按摩的時候，他的身體，不，應該說是他的心在顫抖吧！他對這樣的反應很是震驚，但罪惡感在他不斷的、不自覺的幻想中終於隱去，成為心靈上的桃花源。最初梁弘凱為心思動搖有極深的罪惡感，要費好大的功夫才克制住不往下想，但後來越來越心旌動搖，乾脆放縱自己，再也不壓抑，讓那如此真實的渴望開花。

他的心顫抖著，即使當時他遇見王海蓉，兩個人在最激情的時候，也沒有這樣的激動。

梁弘凱從來沒有覺得自己這麼自由過，他覺得他重生了！

攤牌

阿琴剛來的時候，面對眼前身穿旗袍、腳踏高跟鞋的端莊女主人，還有態度謙和一臉斯文的男主人，想到自己不過是窮鄉僻壤來的只讀到國中畢業的鄉下姑娘，很是忐忑不安。（一五）