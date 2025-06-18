在外孫面前，他克制著不讓自己呻吟，只好把痛苦擠進了五官。

我原本指望姊姊能和我輪流到醫院來守夜，或者我再守一兩天後回佛山，以後的看護工作由姊姊接手。現在看來沒有希望了，姊姊自顧不暇。

姊姊走後，父親從呻吟升級為詛咒。怪母親懶得像豬，做飯不好吃，得過且過，不來看他；怪醫生忽悠他把前列腺一併切了，搞到現在痛成這個樣子，收不了尾，以後還不知會不會小便失禁……又怪姊姊沒孝心，他都痛得快死了，也不來看他一眼……簡直就是顛倒黑白，一派胡言。

父親猛地吼這一句，嚇得我差點抽筋。大家把頭扭向我們這邊，我替父親臉紅了好一會。我說：爸，你幹麼像個小孩子一樣，動不動就要死要活的，也不怕人家笑話！父親說，七老八十的人還要動刀動槍，累人累己，浪費錢，還不如早死早超生……

護士進來，給父親打了一支止痛針，不一會，父親安然睡去。

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同學小飛打電話喊我去消夜，但我走不開。床底下裝血水的桶太小，半小時就要倒一次。小飛說：那我們去醫院找你，我也好些年沒見你老爸了。讀書的時候，我們幾個熱愛運動的周末閒不住，騎著單車到處瘋、到處串門。

大半個小時後，小飛和阿康提著個紅色塑膠桶來了。桶裡裝著啤酒、牛肉乾、花生米和麵包，還有兩客炒牛河。中學階段，我們狂熱足球，但不知是什麼原因，中學畢業後，我改打網球，他們改打羽毛球，再也沒人踢足球。為此，小飛說，人生就是這樣的了，一個階段接著另一個階段，誰都不知道自己下一個階段會打什麼球。

啤酒和食物便罷了，沒想到他們還買了個大桶過來，給父親裝血水。小飛還是像當年那麼細心、那麼細膩，我好生感激。（一一）