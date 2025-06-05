大公子說：那就五萬如何？我可是賠本讓利，就是想交你這個小弟。我去加拿大 也不用你招待，只要我去了你來，我們喝一杯，我就滿意。

欣欣對中國文化的認識，只限於金庸的武俠小說，最喜歡的就是令狐沖、喬峰這樣的大英雄，仗義疏財，廣交天下朋友。今天見到大公子，竟是這般人物，不禁心下嚮往之。

大公子又言，他也不在乎什麼賺錢，倒是見到喜歡的人，就贈送一二來得舒心。安靜問為什麼，大公子長嘆一聲，說在家中鬱鬱寡歡，因為父親娶了二房，給他生個小弟，家產就沒有他的分兒，所以他不願待在家裡。言畢，眼角、眉梢都帶著一絲哀愁。

大公子的身世恰如一齣悲情戲，公子命運多舛，被擠被壓，不得舒展，又像一齣功鬥戲，給人無限聯想。更何況今天是第一天被逼上班，本來是風流倜儻，又仗義疏財，如今一遇知己，寧可傾囊付出。安靜的一顆女人心，被揉得肝腸寸斷。欣欣被落難英雄的深情厚意，感動得熱淚盈眶，只恨不能為他做點什麼。

大公子得知安靜一家此次回國，是為了給奶奶祝壽，便令女服務員拿出一枚佛像，價值兩萬元，說：這個算我孝敬奶奶的。又拿出一枚觀世音，說：男配觀音、女配佛，這枚觀音，我送給小弟。

安靜被大公子這一番傾囊相贈感動不已，只認為自己的兒子儀表不凡、相貌堂堂，與大公子有緣。既然大公子傾囊相贈，自己不買，實在說不過去，便說：我沒有人民幣，只有美元。大公子看一眼身邊侍從，侍從說：沒有問題，我這就給您兌換。

安靜隨侍從到櫃檯交了美元，回來取貨，見貨已裝盒。大公子已經不見了，只有欣欣獨自站在櫃檯前。（一三）