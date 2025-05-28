他轉頭問林華北：這位先生，你說對不對？

不等林華北回答，吉仁達娃醫生又大聲說：男人不談錢，男人只談如何照顧好自己的太太。

這幾句話把林華北推到了感情的頂峰，男人的臉面和義氣好像兩個柱子，把林華北頂得高高直立，他還能說什麼呢？看看吉仁達娃醫生的豪放正義，安靜感動得熱淚盈眶，林華北此時如果斷然拒絕，那真是冒天下之大不韙、真是愛錢如瘋、真是醜陋，那他就是一個置妻子命運都不顧的壞人。

可憐的林華北，此時完全喪失了判斷能力。他好像一個英雄的丈夫，奮不顧身地去拯救生命垂危的妻子。林華北捨身取義，英勇無畏。

吉仁達娃醫生並不等林華北點頭，就已經把藥放在一個漂亮的禮品盒，親手交到了安靜的手上。

為了你，你的丈夫不惜一切，這就是世上最美的愛情啊。

吉仁達娃醫生一聲感嘆，安靜感到一陣溫暖，熱淚湧上眼眶，眼淚簌簌落了下來。

吉仁達娃醫生微笑著，雙眼充滿善意，他轉過身，告別。

原諒我實在太忙了，另一個房間的病人正等著我。祝你們好運，白頭偕老，我的朋友。

吉仁達娃醫生高舉雙臂，像救世主一樣，高大、神祕，充滿莊嚴。

安靜目送吉仁達娃醫生快步走出房間，身後的一群醫生簇擁著他，像簇擁一位國家元首。房間裡突然安靜下來，靠牆站立的服務員走過來，把安靜的腳從冷水盆中撈出來，說再買幾副泡腳的藥吧，這藥全中國都買不到，只有我們一家，獨一份。

安靜這時有些清醒，說不買了，已經買了兩個療程的藥了。

那戴小帽的男服務員突然變得有些粗暴。（五）