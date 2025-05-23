傑夫，你在哪裡？（三）

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就在這時，我忽然看見了傑夫，這讓我十分驚喜。我說：「你怎麼在這裡？」他聳聳肩道：「我聽到槍聲，不顧一切地向前跑，就跑到這裡來啦！」我心裡想，逃命雖然是本能，但一個只管自己逃命的人，哪裡還有愛和責任呢？

此時，「極光號列車」在一個小站停了下來。韓國老人的屍體被幾個乘警抬下車去，警戒線撤除了。我快步奔過去，想最後看一眼韓國老人，但被傑夫拉住手臂說：「你會做惡夢的。」

我看他那膽怯的樣子，欲言又止。

我們回到自己的座位後，紅衣男青年已經坐在我前面的位置上了。他臉上敷著的白粉幾乎全被嚇跑了，看樣子他和其他旅客一樣，仍處在驚恐之中。他衝我用廣東普通話說：「太恐怖了、太恐怖了。」的確，無論是自殺和他殺，在列車上遇到槍聲，誰不害怕呢？尤其是冷靜下來回想，比事發當時還嚇得瑟瑟發抖。

列車重新啟動後，暴風雪小了一些。藍白色月光從車窗外照射進來，流淌在車廂裡。經歷了一場災難後，旅客們生怕再有什麼劫難，幾乎沒人敢打瞌睡了。每個人都像偵探那樣環顧四週，彷彿某個角落潛藏著危機。

傑夫的頭靠在我的肩膀上時，我掙脫了。我表示自己想一個人靜靜，他卻不以為然，我就火了。我說：「請你離我遠一點，我不想看到你。」他聳聳肩問：「為什麼？」

「不為什麼，就為你災難來了，獨自逃跑。」

他大惑不解地雙手一攤：「這不是很正常嗎？」

「好吧，我們觀念不同。」

他沒再吭聲。我就在手機上查地圖、看資料。天亮時分，「極光號列車」穿過河谷的時候速度放慢了，那是讓我們欣賞車窗外的馴鹿。傑夫說：「快看，馴鹿一家人。」我朝著車窗外，看見馴鹿家族正浩浩蕩蕩沿著河邊緩緩移動，在雪地上踏出一個個足印，然後消失在我們的眼前。

3

經過十多個小時的奔馳，「極光號列車」終於平安到達費爾班克斯。我和傑夫預訂的賓館相隔兩站路，為了一起出行方便，他想改訂到我下榻的賓館，但被我婉拒了。我說中國有句俗話叫做「有緣千里來相會，無緣對面不相逢」，意思就是如果我們日後有緣分，就會在一起。

傑夫聽後道：「明白、明白，只是這樣太可惜了。」我沒有作聲，他又說中國有個說法：「人生如白駒過隙，倘不及時行樂，則老大徒傷悲也！」

傑夫的意思我當然明白，但由於我總是細節處看人品，很難原諒他的失誤。更何況，我內心根深柢固的獨身主義觀念，有時候剛剛萌芽的愛情，就被我這一觀念打碎了。因此，我果斷地將這個來得快又去得快的「艷遇」，推出了我的戀愛之門，就像甩掉了一個包袱，我忽然感到全身輕鬆。

進了賓館房間，我把身體泡在大浴缸裡，彷彿要把靈魂的污黑洗淨。這時我的耳畔響起了韓國老人的短笛，那餘音繚繞的音樂把我帶回到「極光號列車」上。我想不明白韓國老人為什麼選擇自殺，他那邋遢的形象、沾滿污垢的短笛，在響起真正的音樂中，也許看到了暴雪肆虐的冰冷世界，而這世界無法為他加一件寒衣？

我這一想，又想到了瞎子阿炳。世俗的不平等，留給他數不盡的苦難。在夜空明月、小橋流水的渲染下，無盡的淒涼從他琴聲幽怨的弦裡和指尖上流淌出來，最後他還是選擇了自殺。

從浴缸裡出來，我裹著一條潔白的浴巾，吹乾了頭髮，還泡上一杯咖啡，坐在沙發上看手機裡的照片。那張在高橋上俯瞰整個河谷的我，一覽整個阿拉斯加起伏的地貌。都說費爾班克斯是極光之都，一年中有兩百多天能看到極光。我是為極光而來的，那條無邊無際的冰川 令我嚮往。我正查看手機地圖，心裡想著如何乘車去那條冰川時，傑夫來電話了。

傑夫說：「我們一起吃晚餐？」

我說：「好吧！」

傑夫說：「我租了一輛車，過十五分鐘來接你，你到大廳等。」

我說：「你真神速。」

傑夫預訂的那家餐館叫Turtle Club海龜俱樂部，離費爾班克斯市區，約十八分鐘車程。距我住的賓館，開過去才十三分鐘。我在梳妝台前抹點粉底霜和口紅，還把長髮高高盤到頭頂。然後穿上黑呢大衣，拎上一只咖啡色香奈兒爾提包，心情愉快地走到了大廳。這時，傑夫已西裝革履地等在那裡了。他穿黑色西裝，繫藍領帶，看上去比較紳士，讓我眼前為之一亮。

我上了傑夫租來的轎車，坐在副駕位子。傑夫一邊開車，一邊對我說：「咱們AA制。」我想做為旅伴，這樣的結算比較公平。我和幾個閨密出來吃飯，也是這樣的。於是，我望著他有點神祕的藍眼睛，開玩笑說：「不AA制，難道你想讓我請客？」

他笑道：「哪裡，是我想請，但你拒我於千里之外。」

我想想也是。

在愉快的聊天中，我們到達了目的地。下了車，一個狹長的通道，兩邊牆上掛著阿拉斯加特有的裝飾和各種各樣的酒。往前走是一個酒吧，穿過酒吧，一直走到通道的盡頭才是海龜餐館。（三）