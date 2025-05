遇見拿破崙（全文完）

「就這樣,晨跑也沒去,趕快找家寵物 醫院。醫生檢查說有兩三個月大,身體健康,先洗了個澡,疫苗 過一星期才能打。我順便在醫院買了點貓糧,就把牠帶來了。」

「人家母貓是對你託孤,你轉手送人?」恕民說。

「受人之託,忠人之事,可是我不長住台北,這貓怎麼辦?想來想去,今天是茱迪生日,或許母貓本意是讓我轉交給壽星做禮物,跟她作伴?」李歐嘻皮笑臉說,「你別擔心不會養,我們都可以幫忙,對吧?」

「貓一般不太生病,無病無災活個十幾年沒問題。」恕民幫腔。

「十幾年?還有十幾年?」茱迪驚呼。

「你不覺得這貓咪好乖、好可愛嗎?」安妮說。

李歐把手上安靜下來的小貓往茱迪懷裡送,那貓咪似乎知道這是決定命運的關鍵時刻,也就安靜地一動也不動。三人都覺得茱迪如果有隻貓,就有個寄託。但是茱迪的脾氣大家是知道的,於是六隻人眼、兩隻貓眼都看著茱迪,等她發落。

茱迪盯著懷裡小貓的眼睛,褐色玻璃彈珠中間一條黑線,跟人的眼睛多麼不同。牠會好整以暇當她的面舔腳掌、舔屁眼,對她極力掩蓋的祕密和羞恥不屑一顧。有一天,當她倒在地上時,這雙貓眼會看著她,像現在這樣,不流露一點情緒。但那還是來自另一個生命的凝視,目送。

她開口悠悠吟道:「To be or not to be。」

「That is the question!」恕民接口。

茱迪笑了,「是公的還是母的?」

「是弟弟,給牠取個名字吧?」李歐連忙說,取了名字就是認了。

「叫咪咪。」安妮提議。

「Oreo吧!黑白相間奧利歐。」恕民的提議合理。

「叫求包養!」李歐不改本性。

「拿破崙,」茱迪說,「牠叫拿破崙。」

一錘定音,眾人附議。於是倒酒的倒酒、泡茶的泡茶。在拿破崙的喵喵聲中,生日派對開始。(全文完)