遇見拿破崙（全文完）

「就這樣，晨跑也沒去，趕快找家寵物 醫院。醫生檢查說有兩三個月大，身體健康，先洗了個澡，疫苗 過一星期才能打。我順便在醫院買了點貓糧，就把牠帶來了。」

「人家母貓是對你託孤，你轉手送人？」恕民說。

「受人之託，忠人之事，可是我不長住台北，這貓怎麼辦？想來想去，今天是茱迪生日，或許母貓本意是讓我轉交給壽星做禮物，跟她作伴？」李歐嘻皮笑臉說，「你別擔心不會養，我們都可以幫忙，對吧？」

「貓一般不太生病，無病無災活個十幾年沒問題。」恕民幫腔。

「十幾年？還有十幾年？」茱迪驚呼。

「你不覺得這貓咪好乖、好可愛嗎？」安妮說。

李歐把手上安靜下來的小貓往茱迪懷裡送，那貓咪似乎知道這是決定命運的關鍵時刻，也就安靜地一動也不動。三人都覺得茱迪如果有隻貓，就有個寄託。但是茱迪的脾氣大家是知道的，於是六隻人眼、兩隻貓眼都看著茱迪，等她發落。

茱迪盯著懷裡小貓的眼睛，褐色玻璃彈珠中間一條黑線，跟人的眼睛多麼不同。牠會好整以暇當她的面舔腳掌、舔屁眼，對她極力掩蓋的祕密和羞恥不屑一顧。有一天，當她倒在地上時，這雙貓眼會看著她，像現在這樣，不流露一點情緒。但那還是來自另一個生命的凝視，目送。

她開口悠悠吟道：「To be or not to be。」

「That is the question！」恕民接口。

茱迪笑了，「是公的還是母的？」

「是弟弟，給牠取個名字吧？」李歐連忙說，取了名字就是認了。

「叫咪咪。」安妮提議。

「Oreo吧！黑白相間奧利歐。」恕民的提議合理。

「叫求包養！」李歐不改本性。

「拿破崙，」茱迪說，「牠叫拿破崙。」

一錘定音，眾人附議。於是倒酒的倒酒、泡茶的泡茶。在拿破崙的喵喵聲中，生日派對開始。（全文完）