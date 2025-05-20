我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「陪老闆睡前聊天」週刊爆王文洋奪女大生初夜 開心給2疊鈔票

TLC實境「我的600磅人生」女主角病逝 得年40歲

遇見拿破崙（全文完）

章緣
聽新聞
test
0:00 /0:00

「就這樣，晨跑也沒去，趕快找家寵物醫院。醫生檢查說有兩三個月大，身體健康，先洗了個澡，疫苗過一星期才能打。我順便在醫院買了點貓糧，就把牠帶來了。」

「人家母貓是對你託孤，你轉手送人？」恕民說。

「受人之託，忠人之事，可是我不長住台北，這貓怎麼辦？想來想去，今天是茱迪生日，或許母貓本意是讓我轉交給壽星做禮物，跟她作伴？」李歐嘻皮笑臉說，「你別擔心不會養，我們都可以幫忙，對吧？」

「貓一般不太生病，無病無災活個十幾年沒問題。」恕民幫腔。

「十幾年？還有十幾年？」茱迪驚呼。

「你不覺得這貓咪好乖、好可愛嗎？」安妮說。

李歐把手上安靜下來的小貓往茱迪懷裡送，那貓咪似乎知道這是決定命運的關鍵時刻，也就安靜地一動也不動。三人都覺得茱迪如果有隻貓，就有個寄託。但是茱迪的脾氣大家是知道的，於是六隻人眼、兩隻貓眼都看著茱迪，等她發落。

茱迪盯著懷裡小貓的眼睛，褐色玻璃彈珠中間一條黑線，跟人的眼睛多麼不同。牠會好整以暇當她的面舔腳掌、舔屁眼，對她極力掩蓋的祕密和羞恥不屑一顧。有一天，當她倒在地上時，這雙貓眼會看著她，像現在這樣，不流露一點情緒。但那還是來自另一個生命的凝視，目送。

她開口悠悠吟道：「To be or not to be。」

「That is the question！」恕民接口。

茱迪笑了，「是公的還是母的？」

「是弟弟，給牠取個名字吧？」李歐連忙說，取了名字就是認了。

「叫咪咪。」安妮提議。

「Oreo吧！黑白相間奧利歐。」恕民的提議合理。

「叫求包養！」李歐不改本性。

「拿破崙，」茱迪說，「牠叫拿破崙。」

一錘定音，眾人附議。於是倒酒的倒酒、泡茶的泡茶。在拿破崙的喵喵聲中，生日派對開始。（全文完）

寵物 疫苗

上一則

鄧稼先，為中國大陸造出第一顆核彈，也賠上自己生命

下一則

鄧稼先，為中國大陸造出第一顆核彈，也賠上自己生命

延伸閱讀

挑戰演民警…白客拍沙發睡覺戲 自嘲演技高光時刻

挑戰演民警…白客拍沙發睡覺戲 自嘲演技高光時刻
遇見拿破崙（一）

遇見拿破崙（一）
大姊

大姊
氣派輝煌…義大利總統府曾是30位教宗居所 還被他選為官邸

氣派輝煌…義大利總統府曾是30位教宗居所 還被他選為官邸

熱門新聞

柯陶德美術館展出梵谷（Vincent Van Gogh）作品「耳朵包著繃帶的自畫像」。(美聯社)

耳朵橡皮擦、情緒急救包…美術館「梵谷」周邊挨批

2025-05-13 14:26
圖／123RF

開放式婚姻

2025-05-16 02:40
圖／123RF

開放式婚姻

2025-05-17 02:00
圖／123RF

哈密瓜加鹽

2025-05-18 02:00
美聯社攝影記者黃公崴(右)被認為在越戰中拍下一名九歲女孩赤身逃離燒夷彈空襲的經典畫面，但一部新紀錄片指控並非他所攝影。（路透）

誰拍下「燒夷彈女孩」？世界新聞攝影暫不認定歸屬

2025-05-17 02:40
圖／PPAN

一根魚刺引發的中美對帳

2025-04-27 02:00

超人氣

更多 >
懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到

懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到
冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案

冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案
美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」
南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」

南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」
65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利

65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利