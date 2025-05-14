他和妻子商量後，訂了邁阿密和迪士尼 的旅遊套餐，算是送給兩人的結婚禮物。兩人歡天喜地接受了，打算旅遊結束後，從邁阿密直飛中國。

早在一年前，農場的部分土地被石油 公司看中，一百五十萬美元的高額補償裡，應該有傑克的一塊蛋糕。但父母和歌蒂達成一致協議：不用告訴傑克，他沒為這個家做任何貢獻。如果某天他走投無路時，可以動用一些錢幫他度過難關。

尾聲

時光飛逝中，農場的棉花又爆開了。城坤抱著一歲的兒子走到地裡，採了一朵棉花，讓兒子觸摸它的溫柔細膩。他突然想起蘭溪可以雙手同時採棉花，尋思著蘭溪就像一本神祕的書，還有什麼內容他不知道？

這時候手機響了，妻子接過兒子，城坤看見是蘭溪的來電。蘭溪的聲音纏繞著無奈和苦悶：「兩個人在北京出了些事，錢賠光了，現在又想來美國了，反正我是管不了。燃燃上次在我這裡搞什麼吃播，鬧得個雞犬不寧，把廚房弄得像災難現場，我先生只好帶著女兒躲進地下室。」

城坤客氣地回覆說：「給你們添麻煩了，歌蒂的弟弟和弟媳，應該是我們管的。」

蘭溪笑道：「你們農場那麼大，裝兩三百個人都沒問題，何況兩個呢？」

城坤問她：「燃燃來農場了，你會來看她嗎？」

蘭溪過了好久才說：「我會去看她的，還有你，你們。分手了，才發現你的豁達和寬容。」

「分手了，才發現你博覽群書，還能當賢妻良母。」

「分手了，我們都找到最好的自己。」

「這是最好的結局。」城坤關了手機，他看見棉花轟轟烈烈，正激情地綻放，為大地慷慨鋪開一片連一片的白雲。（二一）