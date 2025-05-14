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遇見拿破崙（九）

章緣
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十、二十、三十、四十、五十、六十、七十。她一步步抵達母親曾有的年歲，體驗母親當年的存在狀態。現在母親再一次離開她，向空中冉冉升去。

等等，等等我啊！她對那充滿能量的下半身喊著。

叮咚叮叮咚，鈴聲招魂，茱迪發現自己背靠牆坐在地上，手機在包裡呼叫，是安妮 。

「茱迪，我們準備出門了！」

她沉默了幾秒鐘才出聲：「啊，安妮。」

「怎麼了？」

「剛剛，我媽來看我了。」

「你媽？你人在哪裡？」安妮記得茱迪的母親過世二十年了。

「在捷運站，真的，她來看我，我過生日……」

「你是不是中暑了，今天是比較熱，你趕快回家休息，我們先去買蛋糕。」

「不用了，我買了拿破崙。」

「拿破崙？那家草莓蛋糕真的很好吃。等等，」安妮跟人說著什麼，「恕民說你喜歡吃拿破崙，那就這樣吧。你沒事？」

「車子馬上來了。」

「哦，對了，李歐想帶個朋友。」

「什麼朋友？」

「不知道，他說如果你不喜歡這個朋友，可以把他趕出去。」

「什麼跟什麼啊，我上車了。」茱迪不置可否，把問題丟回給李歐。

以前在上海，茱迪跟安妮常去靜安區嘉里中心一家茶樓，點幾樣點心，一壺去膩的普洱，最後總要來一客拿破崙。那是特大號的拿破崙，層層疊疊，酥皮很脆，要侍者親自操刀才能完整切成片。兩人絕對吃不完，點這個無非就是茱迪的任性。

安妮不記得茱迪愛拿破崙，但恕民記得。恕民老家在上海，雖然在台灣出生長大，卻有上海男人的細膩，鏡片後的眼睛總是帶著解人的笑意。平日喜歡瀏覽各種雜書，是帶著書卷味的生意人。（九）

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