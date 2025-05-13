那扇門和石灰牆隔開的是另一個社區，住的是大陸遷台的公務人員和眷屬。

每天這個時候，母親都要出門，有時回來會帶小點心，不再盯她們功課，說姊妹坐沒坐相，一個人打開《婦女雜誌》微笑，做飯時哼著閩南語小曲：白牡丹，笑文文，妖嬌含蕊等親君。沒憂愁、沒怨恨，單守花園一枝春，啊啊啊……有時捲起舌頭唱：淡淡的三月天，杜鵑花開在山坡上、杜鵑花開在小溪畔，多美麗啊啊啊……

母親不應是白牡丹，更不是杜鵑花。她的手放在朱門上，沒有勇氣推開。

啊，啊啊啊……

我在哪裡？車子快開了，就等這班車，錯過了，就沒有了……

她在海邊，鹹鹹的海風吹拂，她直視海平面，自恃有太陽眼鏡。但太陽眼鏡擋不住被海水反射的強光，那是無邊無際的錫箔，從中裂開一個洞，天使和落花，維納斯從海洞升起，及腰長髮蓋住胸脯，雙頰緋紅，眼睛像星子。維納斯開口說：楠楠，你已經七十歲了。

媽？

維納斯母親寶相莊嚴，肉身豐盈，在陽光下閃閃發光。

媽！我該怎麼，怎麼……她不確知自己想問什麼，因為她明白只能獨自向前，走上那條沒有月季的月季小徑，可是……

母親心領神會，對她沒說出的問題給出答案，卻是一句老話：To be or not to be。

她默然。母親即使變成維納斯，掌管愛與美，也無法為她做抉擇。她為當年在母親彌留時的任性告解感到羞愧。維納斯一直往上升騰，上半身消失在雲裡，空中只餘下半身，小腹飽滿，私處有濃密毛髮，大腿碩美，小腿肌肉分明，腳背潤白如玉，十趾微翹。（八）