那扇門和石灰牆隔開的是另一個社區,住的是大陸遷台的公務人員和眷屬。

每天這個時候,母親都要出門,有時回來會帶小點心,不再盯她們功課,說姊妹坐沒坐相,一個人打開《婦女雜誌》微笑,做飯時哼著閩南語小曲:白牡丹,笑文文,妖嬌含蕊等親君。沒憂愁、沒怨恨,單守花園一枝春,啊啊啊……有時捲起舌頭唱:淡淡的三月天,杜鵑花開在山坡上、杜鵑花開在小溪畔,多美麗啊啊啊……

母親不應是白牡丹,更不是杜鵑花。她的手放在朱門上,沒有勇氣推開。

啊,啊啊啊……

我在哪裡?車子快開了,就等這班車,錯過了,就沒有了……

她在海邊,鹹鹹的海風吹拂,她直視海平面,自恃有太陽眼鏡。但太陽眼鏡擋不住被海水反射的強光,那是無邊無際的錫箔,從中裂開一個洞,天使和落花,維納斯從海洞升起,及腰長髮蓋住胸脯,雙頰緋紅,眼睛像星子。維納斯開口說:楠楠,你已經七十歲了。

媽?

維納斯母親寶相莊嚴,肉身豐盈,在陽光下閃閃發光。

媽!我該怎麼,怎麼……她不確知自己想問什麼,因為她明白只能獨自向前,走上那條沒有月季的月季小徑,可是……

母親心領神會,對她沒說出的問題給出答案,卻是一句老話:To be or not to be。

她默然。母親即使變成維納斯,掌管愛與美,也無法為她做抉擇。她為當年在母親彌留時的任性告解感到羞愧。維納斯一直往上升騰,上半身消失在雲裡,空中只餘下半身,小腹飽滿,私處有濃密毛髮,大腿碩美,小腿肌肉分明,腳背潤白如玉,十趾微翹。(八)