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「手機失智」了嗎？醫曝10大症狀 上廁所習慣帶手機上榜

60歲生雙胞胎 中國最高齡產婦：若重來…不會走這條路

情盡緣未了（一九）

孟悟

城坤對燃燃說：不喜歡可以回家啊。燃燃白了他一眼說：我當然要回去，再待下去，我非瘋不可。這是人住的地方嗎？一家像樣的餐館都找不到，晚上靜得跟墳墓似的。哪像北京，深更半夜都能吃火鍋和燒烤。

城坤轉頭問傑克：那你打算回去嗎？傑克灰著一張臉回答：在這裡確實無聊，還是回北京有希望。

燃燃告訴城坤，她在美國有個表姊，是她大姨的女兒，不過好些年沒有見面。城坤問她：你有你表姊的電話和地址嗎？燃燃說沒有電話，但是燃燃媽有表姊的朋友圈。燃燃很快拿出表姊的照片，城坤一看照片就愣住了，這不是前妻蘭溪嗎？

蘭溪從波士頓飛來，在城坤夫婦的農場見到了燃燃。蘭溪穿了一件修身的孕婦長裙，舉止優雅，整個人容光煥發。恰逢歌蒂也懷了，是四個月的胎。兩個孕婦一見如故，自然有共同話題，蘭溪說她懷的是女兒，歌蒂說她懷的是兒子。蘭溪對農場的棉花興致盎然，她說小時候在姨婆家採過棉花，人家是一隻手按棉枝，一隻手採棉花，蘭溪可以兩隻手同時採，比誰都採得快。

歌蒂說，雖然棉花收割都是用機器，但還是留了些棉田給人採摘，主要是給當地中小學生上戶外教學課。這時候，蘭溪聽見城坤飆來一句中文：「真不知你還有兩手同時抓的本事。」蘭溪愣了，不知道怎樣回答他。

歌蒂問蘭溪：你先生怎麼沒來？蘭溪說，先生本來要來的，公司突發緊急情況。城坤對蘭溪意味深長地一笑：世界太小了，轉來轉去，我們還是親戚。蘭溪略顯尷尬眨了眨眼，用力擠出一個微笑說：感謝上帝關照，能當親戚也是很好的。（一九）

波士頓

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