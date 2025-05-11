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遇見拿破崙（六）

章緣
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母親在卡片上寫著：楠楠，你已經十歲了。這是她收到的第一張生日卡，而且是從郵箱裡拿出來的，過去那裡只有報紙和大人的信件。

母親稍後回來了，手裡拿了個紙袋，打開來，用小碟子盛出，擺在她面前，是片長方形蛋糕。母親臉紅撲撲，喘著氣說：你運氣真好，戴叔叔有個朋友從台北來，說是家裡有上海的糕餅師，做了拿破崙蛋糕。這個我都沒吃過，只聽你外公講過。光復以後，他去上海找機會，在那裡住了半年多。上海以前有很多法國人，這是法式蛋糕，很費工，一般師傅不會做。今天你生日，這蛋糕給你。

生日卡片和蛋糕。她的同學裡沒有人過生日，大人過生日吃的是豬腳麵線。外公畢業於台南成功大學，做日本人的生意，一妻一妾，子女成行，改寫小地方田村仔的命運，是家鄉的仕紳聞人。外公最疼愛的是母親這個么女，聰明任性，畢業於教會學校，說話常喜歡夾雜幾句英文。每當無法抉擇時，常說一句莎士比亞的To be or not to be, that is the question。擇此或就彼，此為其難題也。

當時母親的難題是擇偶。媒人魚貫上門，外公隨她心意。她看上的是任職合作金庫的郭姓小職員，胸無大志但有情趣。兩人一起擺弄電唱機和黑膠唱片，音樂響起便拉手跳舞。

從她記事開始，這個家常有日本帶回來的巧克力、核桃、小女孩的洋服和眼睛會開合的洋娃娃。大人、小孩都過生日，過聖誕節

母親坐在餐桌邊，催促她快吃。蛋糕有兩層，酥皮上灑著白色糖霜，夾層是奶油和核桃粒，香味撲鼻。她舉起叉子，往蛋糕中間切下，蛋糕頓時崩塌散架！她愣住了。（六）

核桃 日本 聖誕節

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