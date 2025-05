母親在卡片上寫著:楠楠,你已經十歲了。這是她收到的第一張生日卡,而且是從郵箱裡拿出來的,過去那裡只有報紙和大人的信件。

母親稍後回來了,手裡拿了個紙袋,打開來,用小碟子盛出,擺在她面前,是片長方形蛋糕。母親臉紅撲撲,喘著氣說:你運氣真好,戴叔叔有個朋友從台北來,說是家裡有上海的糕餅師,做了拿破崙蛋糕。這個我都沒吃過,只聽你外公講過。光復以後,他去上海找機會,在那裡住了半年多。上海以前有很多法國人,這是法式蛋糕,很費工,一般師傅不會做。今天你生日,這蛋糕給你。

生日卡片和蛋糕。她的同學裡沒有人過生日,大人過生日吃的是豬腳麵線。外公畢業於台南成功大學,做日本 人的生意,一妻一妾,子女成行,改寫小地方田村仔的命運,是家鄉的仕紳聞人。外公最疼愛的是母親這個么女,聰明任性,畢業於教會學校,說話常喜歡夾雜幾句英文。每當無法抉擇時,常說一句莎士比亞的To be or not to be, that is the question。擇此或就彼,此為其難題也。

當時母親的難題是擇偶。媒人魚貫上門,外公隨她心意。她看上的是任職合作金庫的郭姓小職員,胸無大志但有情趣。兩人一起擺弄電唱機和黑膠唱片,音樂響起便拉手跳舞。

從她記事開始,這個家常有日本帶回來的巧克力、核桃 、小女孩的洋服和眼睛會開合的洋娃娃。大人、小孩都過生日,過聖誕節 。

母親坐在餐桌邊,催促她快吃。蛋糕有兩層,酥皮上灑著白色糖霜,夾層是奶油和核桃粒,香味撲鼻。她舉起叉子,往蛋糕中間切下,蛋糕頓時崩塌散架!她愣住了。(六)