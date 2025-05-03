圖／123RF

方向明穿著醫生白大褂、戴著醫生的白帽和白口罩，低頭走出病房、走出醫院，經過醫院門口擁擠的媒體人員。這些人拿著照相機或麥克風，已經等待許久，興奮的勁頭被不耐煩替代。沒人注意他。在停車場上車前，他回頭望向那些媒體人群，眼睛裡的表情惶恐多於悲傷。

這時沒有鏡頭搖過來，拍他臉部大特寫。這不是拍攝現場，他也不在扮演醫生，喬裝改扮只是為了避免媒體的追蹤。他倒希望這是在拍戲，今天發生的一切都不是真的，只是一場戲。戲結束，他還是那個等待妻子李晴生產的男人，不、不、不，戲結束，他推著自行車，站在江堤等待，清晨微光中李晴騎著自行車而來。他們第一次約會。一切重新開始。

他沒有時間多想，趕快發動車，在媒體人發現前離開。

他不能回家，他知道他家門前同樣擁擠著媒體人。他要去一個僻靜、四周無人的地方，打電話給數小時車程之外鄉鎮的父母，讓母親立即過來幫媳婦坐月子。

李晴是越城電視台新聞主播。方向明是電視演員，他因演武俠劇《紫蓬山傳奇》男二號，繼而演青春偶像劇《我在海邊等你》男一號出名。他認識李晴的時候，還是娛樂圈無名小卒，李晴在電視台播報晨間氣象預報。他當時在越城拍戲，演《二○七號宿舍》校園愛情劇中女主追求者之一。

那天他到柯雲印刷店領取最近拍攝的照片，看見一位女生拿著一疊照片翻看，她看得那麼專注，他忍不住探頭去看照片。那是一組照片，張張都是同一棵樹在同一條河裡的倒影，但光線隨著時間在變化，游過的魚、漂過的樹葉在變化。他感動於女生的細膩和耐心，不禁讚嘆：「好美啊！」女生抬起眼睛看他，那雙眼睛清澈如河水。她就是李晴。

李晴一笑，謙虛地說：「我就是隨便拍著玩的。」

「拍到這麼多變化，這要在河邊等很久吧？」

「我從日出等到日落。河邊蚊子特別多，把我咬慘了。」

她聲音好聽，笑得好看。他喜歡她。

「這張真棒，漫游的魚和快飛的鳥都抓拍到了。就是鳥的翅膀有點模糊。」

「我也喜歡這一張。飛鳥的身體實、翅膀虛，虛實對比，我就想表現翅膀撲愣、撲楞的動態。」

他不知不覺跟著她走出印刷店，走到公車站，這才發現自己的照片忘記領取，傻乎乎笑著說再見。她喜歡這位穿著白襯衫，面相憨厚、眼神溫柔的男人。

他們一起騎自行車，去江邊拍日出，去明城牆、去古猿人洞、去鍾山拍日落。等方向明的四十二集電視劇殺青，他和李晴已經「就好像兩角菱呀，從來不分離」。

他們戀愛三年。他奔波於不同的拍片地點，只要有時間，他都會到越城來陪她。他們結婚。李晴懷孕，他陪她孕檢。第一次在超音波裡，聽到孩子如馬達般的心跳聲，他們幸福地手握著手。那天下雨，雨點在傘上跳動，李晴柔聲說：「我們的孩子就叫小雨點吧。」

「小雨點、小雨點，嗯，好聽。」

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方向明開著車，卻無法集中思想，小雨點大聲啼哭的樣子占滿腦海。當醫生把沾著鮮血的女兒遞給他，他驚得倒退一步，不敢伸手去接。小雨點上唇開裂，啼哭張開的大嘴像個無底洞。醫生把孩子遞給李晴，她也沒接，失聲痛哭起來。醫生安慰說：「等孩子大一點，是可以做手術的。」

他把車停在一個偏僻的公園，試著思考對策。可他頭腦混亂，不知道該怎麼辦，無助伏在方向盤上。妻子是意外懷孕，在得知懷孕的前月，他們有許多應酬，喝過許多酒，懷孕後他們做過許多次火辣的愛，他懷疑這些行為都有可能影響胎兒的成長。當時真不該只顧自己的享樂，他捶頭後悔莫及。也許是他的基因有問題，他搜刮腦袋想不出，家族直系或旁系家屬中誰得過唇裂病。那就是妻子家那方有問題，他後悔當初被她秀麗容貌迷惑，沒有查問她家病史。

此刻他覺得媳婦的相貌、名氣都一文不值，只要她能生育健康寶寶，他就知足，哪怕她只是個村婦。他心疼女兒，心疼她長大後要面對生理缺陷，付出比常人更多的艱辛。他希望他和妻子只是默默無聞的普通人，也許這樣他們和孩子會容易一些。

現在最主要的事情是不能讓媒體曝光，否則人們都會拿他和妻子做茶餘飯後的八卦，拿可憐的女兒做笑料。他塞紅包拜託醫生和護士們，不要把女兒的事外傳。他辭退月嫂，多一個人多一分風險。他敲響媽媽的手機號，只能讓媽媽來照顧孩子和妻子。

方母也驚呆了，口中只是反覆念著：「我可憐的孫女、我可憐的兒。」（上）