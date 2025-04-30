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爐火將屋子烘得暖呼呼，壁爐上擺滿艷麗的聖誕裝飾，紅白交錯的毛襪上勾繪著一家四人的名字，裡頭鼓脹著，彷彿裝滿了寶物。

水晶燈光芒燦爛，他一仰頭，竟感到一陣眩目，光芒刺眼，像是沙漠裡艷陽高照，而他不過是個牽著駱駝的過客，想找口水喝。

綠洲卻不見蹤影，只有漫天飛舞的黃沙。

「甜心，幫我把玻璃杯擺好，記得萊特主任喜歡紅酒，他太太只喝香檳。幾瓶酒冰鎮在外頭雪地，待會兒記得拿進來。」莎曼莎盛裝打扮，頭上綁著一條金色的頭巾，身上緊貼著同色的金色洋裝，短裙下襬的流蘇隨著她曼妙的身段搖曳抖動。嘴裡卻喋喋不休，像個神氣活現的將軍，井然有序地指揮著士兵。

他就是那個士兵，和請來的五星級廚師在自家碩大豪華的廚房裡汗流浹背、並肩作戰。

兩個孩子早早吃完飯，上樓關在房間裡打電動，懶得理睬樓下無趣的大人。這是聖誕節 的第三個飯局，精挑細選的客人，只有他醫院的兩個高級主管和他們的妻子，卻也噱頭十足。派對主題是老掉牙的美國二十年代，流蘇和頭帶是必備的，嘴裡還叼了一根水煙道具。女人們嫵媚嬌艷，醫學美容讓在場的女士看不出年齡，儘管身邊的男士個個身材走樣，啤酒肚皮和臉上的皺紋無法掩蓋歲月的痕跡，但他們有顯赫的地位和驚人的財富做後盾，竟也讓他們散發出一種迷人的風采，也許是臭銅味抑或是貴族氣派，反正這年頭兩者看來相仿。

莎曼莎穿梭在來賓裡，金色的流蘇飄啊飄，笑聲如鈴，扮演著最佳女主人的角色。他站在一旁，像個外人。莎曼莎幫他網購的名牌西裝禮服稍嫌緊繃，但靜靜地坐在餐桌旁，若不仔細看，依然風度翩翩。沒有人看得出，他多麼想逃跑。

他一點都不喜歡這種聚會，和一群達官貴人佯裝熟稔，嘴裡說著毫無意義的話，將空白的氣氛填滿，只為了凸顯自己的顯赫不凡。

莎曼莎事前告訴他，這年頭，不能只靠醫術稱霸，還要經營關係、拓展人脈。尤其像他這種只會開刀的醫生，若背後沒有醫院撐著，隨時可能被取代而不自知。

他真的只想好好當個血管外科醫師，專心投入工作，而不是花時間浪費在這些社交應酬上。但莎曼莎是個聰明人，近年來醫學體系變動甚大，一些傳統的血管外科手術已逐漸轉移到介入放射科，若不為自己爭取利益，真的可能被淘汰。他只好乖乖聽從莎曼莎的主意，讓妻子主宰他的一切，包括工作、孩子和社交生活。於是，他成了一個乏味的中年人，住在豪宅裡，端著酒杯喝著一瓶兩百美元的紅酒，和一群無趣的人共度周末夜晚，準備迎接星期一忙碌的工作，日復一日，年復一年，似乎永無盡頭。

他忍受不了飯桌上關於股市走勢和選舉陰謀論的話題，起身走進廚房。北歐廚師剛烤完羊排，額頭流著汗，他們互看了一眼，苦笑著。沒有人過得比別人好，大家都是為了混一口飯吃。他倒了一杯紅酒，遞給廚師。兩人乾杯，仰頭一飲而盡。

他以為聖誕節就這樣過去了。喝完那杯酒後，回到了餐廳，聽著桌上的對話。身旁一位主管的妻子，細白的臉上見不到一絲皺紋，正滔滔不絕解說著最近聽到的流言。

「你們知道珍珠醫師嗎，就是那個整形外科醫師啊！名字真是取得好，一聽就覺得潤滑又美艷。最近為了參加鋼琴比賽，竟然跟太太鬧離婚。」

「鋼琴比賽？」莎曼莎瞥了他一眼。

「是啊，當醫師的總愛挑戰自己，工作忙得要命，還要參加這種毫無意義的比賽。聽說他走火入魔，連手術也不開了，得罪了一堆病人，害得他太太氣得跳腳，卻也阻止不了他的決心。」

「是德州 的Van Cliburn比賽嗎？」他聽到自己的聲音有點顫抖，帶著抑制不住的興奮。

「這我就不知道了。您對鋼琴也有研究嗎？」那太太看了他一眼，似乎有點掃興。本來八卦聊得興高采烈，卻突然被轉了話題。

「我們家先生從前是學音樂的。」莎曼莎插嘴。

「哇，原來您那麼有才華。」另一個太太驚嘆道，身邊的大肚皮先生則打了個飽嗝。

「那是很久以前的事了。」他低聲說，彷彿自言自語。

「沒錯，就是Van Cliburn比賽。看，珍珠醫師的照片還在節目表上呢！」先前發言的太太手裡沒閒著，谷歌 搜尋了一下，馬上抓出了證據，遞給眾人看。（一）