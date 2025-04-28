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隧道（一四）

草白
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母親逢人就說：一個女人不結婚怎麼行，幸虧，我的幾個小孩都結婚了。她能一再結婚，讓自己不再一個人過──哪怕只是名義上的，除了自身努力，母親功不可沒。

廖梅來到衛生間，打量著鏡中的臉，就像看著電影裡宴會散場後的女人。回來路上，束潔問她，芬玉為什麼那麼做？按蔣自強的說法，芬玉應該與不少男人交往過，業務員只是其中之一。

廖梅頓了頓，說道，至少，芬玉很勇敢。她知道自己在做什麼。一直都知道。

束潔忽然哽咽道：我們認識這麼多年，也是值了。

廖梅捏了捏她的手，沒再往下說。三人最後一次見面，芬玉起身將她們送到門口，笑著說：走了也挺好，不然總讓你們擔心這事。

那晚，她以為會夢見芬玉。但夢的海上，白霧茫茫，什麼也沒有。

三個月後，一個普通的工作日下午，廖梅請假陪母親去珠門鎮看望朋友。兩人十幾歲時便相識，曾一起沒日沒夜地勞動過，刺繡、割蒲草、養兔子、紡棕櫚線、搬石頭，什麼都做過，什麼都會做。到了婚齡，女友被其母以換親的方式，許配給鄰鎮一個瘸子。婚前，她逃走了，多年杳無音訊。如今回到故鄉，父母和哥哥均已離世，自身也病入膏肓。自知時日無多，想見見年少時的朋友，廖梅的母親也在見面名單上。

母親讓她兩個小時後再來接她。

廖梅從新街晃到老街，路上人影稀疏。有些店鋪儘管開著門，卻不像店鋪，倒像是普通住家，門口坐著一個個低頭刷短視頻的老人，刺耳的聲響一路燒纏過去。她一家家仔細看過來，想著要是遇見同學，倒可就此消磨掉兩個小時。（一四）

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