「我提到芬玉的名字，男人搖搖頭，好像不明白我在說什麼。我說新安醫院的林護士，還有印象吧？男人一下子慌了，連忙站起來，問我是她什麼人。我威脅他，如果不說出和芬玉之間的私情，我馬上給他老婆打電話。男人卻笑了，說自己並沒有老婆，也沒有小孩，我愛找誰說，就找誰說去。這時，戴紅領巾的小學生起身走掉了，沒人陪他下棋了。我說，那我陪你下一盤吧，下完後，帶我去你家看看。出乎我意料的是，他的棋很臭，常出昏招，就像一個神智不清的人在胡言亂語。我們連下三盤，他都輸了。他住在一個老小區裡，底樓，光線很暗，屋子裡的陳設沒什麼好講的，反正就是髒亂差，根本沒有女性生活的痕跡，我這才信了他的話。他將我領到一個堆滿雜物的房間裡，打開門，那裡通著一個小院，大概二十多個平米，一左一右砌了兩個水泥花壇，上面胡亂長了一些雜草。他告訴我林護士來過這裡，她喜歡種花，種過月季、百合，後來她不來後，花也陸續死去。

「我問他和林護士是什麼關係？男女朋友？他搖搖頭，說不知道。他也不知道他們是什麼關係。總之，他一點也不了解這個女人。都是她主動的。從第一次來到他家，給他做了一頓好吃的，以後便時不時過來一下，或者幫他整理房間，或者在花壇裡種花。他要是做了飯，就留她一起吃，但從不過夜。記憶中，只有一次，她喝醉了，主動留下來。沒過多久，她就不來了。也沒打什麼招呼，忽然就不來了。他最窮的時候，還在她的皮夾裡偷拿過錢。本想悄無聲息地還回去，但沒有機會了。」（一二）