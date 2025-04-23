稽虞微微笑道：「如果那個人真的看得上我，應該不會介意我穿成什麼樣子吧？」

紫妮嘆口氣道：「阿虞，我就總是搞不懂你，這樣的美為什麼卻不珍惜。真是的，可憐我的一片好心與熱情！」

稽虞輕輕拍拍紫妮的手，說道：「紫妮，我很感激你！可……」

紫妮打斷稽虞道：「知道感激就好。好了，不要多說了。」她上上下下仔細打量了稽虞，才又開口道：「阿虞，你真的是美的哦。這樣的裙子硬能夠叫你穿得如此有味道！」

稽虞笑了一下，道：「你才美呢。」

紫妮斜了一眼稽虞，道：「不要互相恭維了。」看看表，「等下宗正來接我們，他的同學在恆隆廣場等我們。」

稽虞點點頭，沒有說話。

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宗正和稽虞是第一次見面，兩個人卻並不感覺陌生。紫妮已經在兩人跟前多次提到過彼此，所以，宗正對著稽虞笑了一下，很熟絡，就好像對著一個熟稔的老朋友。稽虞只是略微點點頭，算是打了招呼。

宗正笑道：「走吧，我的同學已經訂好位子了。」

紫妮道：「他叫什麼名字？我們還不知道呢。」

宗正拍拍腦袋道：「瞧我！」他飛快瞟了稽虞一眼，稽虞並沒有什麼不快，「他姓羅，單字一個羽，關羽的羽。」

稽虞沒有作聲，紫妮反而笑了起來，道：「啊喲喲，還關羽呢？不會也是紅臉吧？」

宗正笑道：「胡說什麼呢？羅羽可是很帥的！」

紫妮白了一眼宗正，道：「我又沒有說他不帥，你這樣急著解釋幹麼？怎麼了？我們阿虞太美，讓你覺得還沒有出師就害怕了？」

宗正道：「哪裡！關羽可是羅羽的偶像，藝高人膽大。」

紫妮「呵呵」笑著，稽虞不禁也微微笑了起來。（一五）