蔣自強「哦」了一聲，還沒來得及說什麼，手機又響了。

從蒲里村到珠門鎮，三公里路，他接了三個電話。

來到鎮上後，他們找了好幾家飯店，不是沒有包廂，就是髒亂差。最後，他們進了一家白色門面的小餐廳，名為美好餐廳，門口擺著綠植，儘管大部分都已奄奄一息，但也好過塑料花的生機勃勃。點完菜，卻被告知有幾樣食材無存貨，須當即去菜場採購。

見天色尚早，蔣自強忽然說：我帶你們去個地方吧。蔣自強說的那個地方，就在當年珠門小學的後山上。學校早已搬遷，原址賣給一家飼料廠。年關臨近，廠子大門緊閉，但空氣中仍殘留著物資的酸味。山不高，順著階石和滿徑的落葉，很快爬至頂上。當年，他們曾在這裡野炊，被胡亂踩踏的地面、焦黑的石頭，如今已蕩然無存。過往記憶，也像竹籃裡的水，漏得差不多了。

來到一處略顯平整的地面上，蔣自強忽然說：我記得這裡有座小廟，廟裡有一尊泥菩薩，逃學的時候，我在菩薩的腳下睡過覺。有一次，我看見草叢裡一個神仙模樣的人對我說，噢，噢，小男孩，你快快長大。長大了，什麼願望都會實現。噢，快快長大，快快長大吧。神仙老人的鬍子一閃一閃的，好像要飄起來。我掏出口袋裡的核桃 拋到草叢裡，他彎腰去拾，再看時，他已經不見了。我飛奔下山，回到學校，藏起祕密，不敢和任何人說這事。但我知道，這是真的，只要不說出來，它就是真的。

可小廟乍不見了呢？明明在這一帶呀！蔣自強環顧四周，喃喃自語。

廖梅和束潔面面相覷，察覺出蔣自強光鮮外表下的異樣。（八）