星期一紫妮見了稽虞，告訴稽虞自己讓宗正留心，看有沒有合適的人介紹給她。稽虞蹙蹙眉，看著紫妮，並沒有作聲。紫妮感覺有些不快，她看著稽虞，問道：「你怎麼了？想什麼呢？怎麼不說話？」

稽虞道：「你讓我說什麼呢？你總是好心。」

紫妮道：「我是不是越俎代庖了？」

稽虞淡淡笑了一下，道：「你是很熱心、很善良的女孩子。」

紫妮白了稽虞一眼，道：「你這話說得跟楚宗正一模一樣。」

稽虞愣了一下，道：「是嗎？」

紫妮道：「可不是！我讓他幫你留心介紹男朋友，你沒有意見吧？」

稽虞輕輕搖搖頭道：「不會的，不過我還是有些覺得突然，好像不能夠接受似的，儘管你是好意。」

紫妮道：「八字沒有一撇呢。」

稽虞笑道：「原來你根本在跟我開玩笑的呀！」

紫妮急道：「我怎麼會拿了這事情同你開玩笑！」說著，臉漲得通紅。

稽虞道：「你著什麼急？要急也應該是我跟你急才對。」

紫妮道：「我總是一片好心關心你。」

稽虞道：「我知道、我知道，所以我並不生你氣啊。」

紫妮便不再作聲了。這時候黃鶯拽著李清菱走了近來，紫妮看見黃鶯那張畫了濃妝的臉，感覺有些不愉快。稽虞瞪了她一眼，紫妮微微一笑，遞給稽虞一個眼色，意思是「我知道的，不用提醒我」。稽虞也微微笑了一下。黃鶯和李清菱已經到了兩人跟前。

「紫妮。」黃鶯看著紫妮。

「幹麼？」紫妮問道。

「你們聽說了沒？」黃鶯又看了一眼稽虞。

「聽說什麼？」稽虞一頭霧水，忙跟紫妮交換一下眼神，紫妮也一臉茫然。（一一）