消失的城市（中）
在不斷交談聲中，吉米沒有辦法從描述和哀嘆中，想像出任何具體的圖景。
突然間，吉米注意到牆上的鐘。
他突然意識到，他的城市並不取決於時間。只有受時間束縛的城市才會消失。
吉米讓陳述者話中的情感悄悄融化在自己的沉默中，讓自己的幸福感蔓延開來。
吉米確信他永遠不會失去他所在的城市，那裡有他所愛的朋友們和這個美好的時刻。
6 核對
安德烈這次返鄉，見到了五十年沒見的安哥拉叔叔。
安哥拉叔叔家有三個兄弟，安德烈聽爸爸說，他小時候經常被某個叔叔作弄。
「安德烈，這是什麼顏色？」叔叔問兩歲的安德烈。
「白色。」安德烈答對了。
「不是啦！那是黑色。」叔叔說。
「這個是黑色。」安德烈又說對了。
「那是白色。」叔叔又說。
「你自己黑白不分，也這樣作弄小孩嗎？」嬸嬸說。
安德烈想起來，決定問安哥拉叔叔，到底那個黑白不分的叔叔是不是他。
「怎麼會是我？肯定是我弟弟安德魯嘛！壞事都是他幹的！」
安德烈覺得，當年開玩笑的就是安哥拉叔叔了。這不，還繼續開著玩笑。
7 賭
有一個村落，所有的人都以賭為樂。
隨時都要打賭，有錢賭錢，沒錢賭東西，沒東西賭氣。
他們賭今天出不出太陽、今年村長會是誰、明天氣溫有多高、明年收成有多少、下周馬鈴薯價格會不會上漲、下個月遊客會不會減少。
大街小巷，無時無刻，都有人在按照賭博的輸贏交易，填滿時鐘計算的時間。
有一個小孩出生在這個村落，卻從來不想參與打賭的活動。
村民們都不歡迎他，連他的父母都覺得這個孩子不對勁，想把他送走。
他不會計算，不相信時間，不明白打賭有何意義。
這個孩子的純淨、快樂、美麗，是生命的全部。
生命的全部，正是全村的打賭時下的全部賭注，無論他們採用了什麼樣的賭法。
沉浸在賭博裡的人並不知道，他沒法獲得更多，也不能喪失什麼。
但是對於生命不可動搖的完整，這個孩子確定無疑。
這個以打賭著名的村莊，遊客越來越多。
有一天，某個遊客看到這個孩子在樹底下靜靜坐著，問他是不是當地人，怎麼沒見他打賭。
孩子笑笑，沒有回答。他的答案不屬於人間，因為人間是賭出來的空間。
8 世界末日
「明天要是世界末日就好了。」
「不用上班？」
「今天很快樂。」
「那就當今天就是末日吧！」
「有道理。那要是明天我們還在這裡呢？」
「也可以不去上班。」
「有道理。不過沒理由。」
「那就去，也可以很快樂。」
「有道理。不過要是不快樂呢？」
「那就更可以期待世界末日了。」
「太有道理了。世界末日見！」
兩個好朋友說完，各自愉快地回家了。
9 自殺
「又有人自殺了。現在的人怎麼這麼喜歡自殺？」正在讀報紙的阿辛說。
「以前沒報紙吧！」正在打遊戲的小輝插了一句。
「以前沒人吧？」躺在沙發上的小王哈哈笑。
「我以為你們都沒聽見我說話呢！」阿辛懶懶地又說了一句。
「你是誰？」小王閉著眼問。
「問得好。」小輝剛在遊戲裡打死一個人。
「有意思。」阿辛有點被啟發了。
「我們天天都在自殺啊！比如改造形象，不就是消滅原來的那個自己嗎？」小王還是閉著眼。
「我又死了。」小輝在遊戲裡的角色剛剛中槍。
「原來如此，連『自己』都不能在，自什麼殺呢！」阿辛放下報紙走了。
10 退休
尼克說要退休，已經說了二十年了。他說退休可以跟家人、朋友多在一起。
尼克說著、說著，老婆死了，說著，說著，兒子死了，說著、說著，朋友們也都死了。
尼克說他不退休了，反正大家都不在了，退休也是一個人閒著。
經濟不景氣，有一天，公司唯一有權力開除尼克的人，終於把他開除了。
尼克最後一次坐在辦公桌前，突然發現，自己不管退不退休，都是一個人。
不管是不是在上班，也都是一個人。
尼克終於退休了。
他把自己家裡的房間弄成了辦公室的樣子，繼續坐在裡面。
11 開會
「我要開會了！」琳達把狗丟到庭院裡、把貓關到隔壁房間、把屋裡所有的人類都趕到地下室，趕不走任何一個的時候，就把自己關進壁櫥裡。
又要開會了。琳達打開電腦上的時間表，覺得頭昏眼花。
琳達一周開幾十個會，簡直搞不清自己是在會中還是會外了。
琳達工作了三十年，從見面開會，到電話開會、到視頻開會，開個沒完。
琳達家中兄弟姊妹多、叔叔阿姨多，自己孩子也有四個，上班開工作會議，回家還開家庭會議。
開會、開會，開會的內容往往是關於開更多的會、更多的計畫。計畫、計畫，計畫的是如何推行更多的計畫，更多關於開會的計畫。（中）
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