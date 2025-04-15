「所以，那一次她沒來成？」

「沒來成，以後也沒再來過。我的態度很明確，我才是這個家的女主人。我不──歡──迎──妳！」

「妳做得對，幹得漂亮。喧賓奪主，是可忍孰不可忍！」紫蘇不禁要擊掌稱讚。

「可她跟我先生也沒斷呀，一直在電話裡聊天。那天我打完電話給她，她轉身就告訴我先生了，說不定還添油加醋地說了我什麼。總之，我先生下班回來，那張臉鐵青的，幾天不理我。那時候，我女兒還住家裡。對著女兒，他同樣沒有好臉色。女兒很委屈呀，莫名其妙嘛！跟女兒有什麼關係？女兒也不知情呀！妳說他是不是很沒有分寸，為父不尊。我不願他的怒氣波及女兒，更不願女兒跟著我小心翼翼看著他臉色過日子。這讓我女兒如何信任男性，將來如何交友、結婚、生子？」

「對，為了女兒，妳一定要勇敢堅強！」

「為了結束這前所未有的冷戰，我只有跟他道歉。是的，妳沒有聽錯。明明理虧的是她、是他，卻要我委曲求全。我跟他承認，我不該沒和他商量，就打了那個電話。這是讓他覺得最沒面子的事。他居然說，一直以來，他都認為我很大度、通情達理，在朋友面前給足了他面子。這次竟然做出逆他意的事情來，所以他很生氣。他把我的隱忍看作理所當然，一次次地踐踏紅線。他的面子大過天。因為他面子上過不去，無理都變成有理了。他讓人來我們家，他又跟我商量了嗎？徵得過我的同意了嗎？盡做些傷害我們感情的事情。請那樣一個瘟神來破壞我們的家庭，都不知道他是怎麼想的！男人的情商怎麼能這麼低，真懷疑男人和女人是不同物種。」（四）