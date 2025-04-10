「這些找不到實景的景象，是不是有可能來自平行空間？因為光的折射打破了空間壁壘，也突破了時間的限制。」

「我也是這麼認為，」琪琪說：「也許那正是兩個空間交錯時顯現的景象。」

「按照量子力學的說法來解釋，就是兩個宇宙出現了疊加態。」

「因為時空重疊在一起，所以我們同時看到兩個不同的世界。照理我們也可以找到穿越宇宙時空的祕密通道，到達另一個平行宇宙。」

「時空重疊在一起的時間是很短暫的，難怪海市蜃樓總是出現得那麼短。」

說著、說著，他彷彿看到他自己正在揮舉著雙手高談闊論，而對面竟然是琪琪。她正全神貫注地看著他，眼裡盡是熱烈的情緒，喔，不，應該說是強烈的情感。

他的身體一震，他和琪琪是認識的，而且可能相當熟稔。

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吃完早餐，琪琪為他再做一杯手工咖啡時，他信步走到客廳，在壁爐上方看到和他房間一模一樣的畫。他一驚，琪琪怎麼也會有一幅這樣的畫？

他站在那兒，看著、看著，忽然聽到遠遠有火車駛近的聲音，屋子開始輕微震動。

「不要看、不要看，」這時琪琪忽然拉著他的手，拚命往後拉，大聲叫著：「回來、回來！」

火車聲忽地消失了，他回過神來，看到琪琪蒼白的一張臉。汗珠從她的額頭冒出來，淚水更是像斷了線的珍珠一路滴落，淒楚動人。

他的心突然又緊又痛，忍不住將她摟在懷裡。

「不能看啊！」琪琪輕撫他的面頰，溫柔地說。

他忽然想起來他昏迷的時候，有一個人輕撫他的面頰，在他耳際輕柔地喚他別睡著、別睡著。

他推開琪琪，盯著她看，是琪琪，他相信是琪琪！（五）