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大雪落花棚（一九）

李東文
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安東平兩公婆帶著孩子整天賴在他家，請他主持公道，連午飯都是在他家吃的。

安東年問安東平想怎樣。不用問他也知道，無非是想要錢。他之前不想搭理安東平，是因為知道他是癮君子，兩公婆都是。

「你得給我們兩千！」因為有村長撐腰，東平的口氣變硬了。

在村長的干預下，安東年給了五百元。安東平兩公婆在收據上簽了名，並另外寫了保證書，以後不再就野豬事件騷擾安東年。

送走村長他們後，安東年接到惠芬讓他過去喝酒的電話。惠芬家殺羊開搭棚誓師大會。要在過年前把塌了的棚重新搭好，以便在春節期間重新對外開放。過年大家放假，會有很多人到棚裡玩，實體花店也會過來進貨。

安東年磨磨蹭蹭去到時，酒已過三巡，搭棚師傅和惠芬家的工人都在，場面很熱鬧。惠芬身邊坐著個白白淨淨的瘦高個男孩，看著比她小好幾歲的樣子。安東年以前沒見過這個長相斯文的男孩，忍不住用眼神跟惠芬打聽。

他以為有過那麼一次親密接觸，惠芬會變得跟他更貼心，偶爾會跟他眉來眼去一下什麼的。但事實並不是這樣的，惠芬見到他眨巴眨巴著眼睛後，罰了他三杯酒，還說如果不是因為天氣太冷，得罰六杯。因為安東年個頭大，不易醉。

喝到後來，大家都有些亂七八糟的，。安東年趁著自己還清醒，把惠芬拉到旁邊，說他還想多要一盆花。惠芬往後挪開一步，看著他傻笑。她黑裡透紅的臉在酒精的作用下，有種異於常人的健康之美。「非裔中國人」，安東年心裡閃過這個母親用來打趣父親的詞。他跟惠芬這麼多年的朋友，第一次見到她有如此妖冶的一面，內心蕩漾得難受。（一九）

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