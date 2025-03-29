我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

靠AI面試作弊獲亞馬遜錄取 亞裔生創業月賺17萬

有錢人的房子（五）

蘇橋西
聽新聞
test
0:00 /0:00

陳錦丟開手機，又爬回子弘身邊，摸他的臉，依然沒有反應。陳錦終於喊出聲，來人啊，有人嗎？只有她自己的聲音。聲音雖然出來，還是被困在屋子裡，撞來撞去，又撲回到陳錦的臉上。

陳錦想子弘有手機的，在他身上翻、口袋裡找，什麼也沒有。陳錦臉上全是濕的，不知道是汗水還是淚水。陳錦跪在子弘身邊，貼在他胸口，想聽見什麼，只聽見自己咚咚心跳的聲音。陳錦扶住子弘哭，求求你，不要這樣啊，你說句話，你不能死。

陳錦幾乎要暈過去，突然被人抱住，嘴被覆上。陳錦睜眼看，是子弘在吻自己。陳錦不信，伸手摸子弘的臉，是熱的，又看子弘的眼睛，是亮的。一時間，陳錦覺的不是子弘活了，而是自己又活了。

陳錦偏過頭，說你沒有死，你剛才差點嚇死我。陳錦說完話，力氣耗盡，軟在子弘身上。子弘親陳錦的臉，陳錦想不管怎麼樣，子弘沒有死，比什麼都好。

子弘說你跑得真快，好像灰姑娘知道魔法要失效，攔都攔不住。

陳錦從子弘懷裡脫出來，低頭驗看身上的旗袍，剛才又爬又蹬，居然完好無損，轉身問子弘，你真沒事，疼不疼，能站起來嗎？

子弘慢慢站起來，說還真有點疼，好像磕到腿了。你別光看著，扶我一下。

陳錦說你這是碰瓷，雖然這麼說，還是扶起子弘。子弘靠在她身上，說扶我上樓，我在床上躺一會兒。

陳錦讓子弘偎著自己，手撐著他的腰，想起先前的拒絕真是格外可笑，不過是故作姿態。同宿舍裡刻薄的女生知道，一定說，主動進了男生的臥室，還跑。好比收了人家的訂金，卻不肯交貨。（五）

上一則

籌辦草間彌生、兵馬俑等大型展 林宜標：策展就是場賭局

下一則

山中雪趣

延伸閱讀

紐約客談╱支票衍生問題 困擾華人小業主

紐約客談╱支票衍生問題 困擾華人小業主
四川男設8個無人水果攤 月銷上萬斤 1年半來零失竊

四川男設8個無人水果攤 月銷上萬斤 1年半來零失竊
長途搭經濟艙生存指南 起飛前「這一事」千萬別做

長途搭經濟艙生存指南 起飛前「這一事」千萬別做
她1人扛照顧母親重擔 遺囑卻讓大半遺產入姊口袋

她1人扛照顧母親重擔 遺囑卻讓大半遺產入姊口袋

熱門新聞

王鼎鈞談到激動處，時而比手，時而沉思。（記者何振忠／攝影）

人物側寫／不計後果 百歲鼎公「明月直入，無心可猜」

2025-03-22 19:44
王鼎鈞與妻子王棣華在自家後院賞梅，攝於2009年5月17日。（本報資料照片）

談此生歸屬 王鼎鈞：故鄉是我的初戀，紐約是我的婚姻

2025-03-22 02:23
作家王鼎鈞著作逾40種，作品及人生一如長河，數十年創作不輟，近日出版自選集「江河旋律」，他在世界日報專訪中暢談創作，樂此不疲。(記者何振忠／攝影)

世報專訪╱百歲王鼎鈞：如此這般 貫徹始終成作家

2025-03-22 02:30
原本漂亮典雅的小洋房，如今爬滿蔓藤，雜草叢生，破磚碎瓦一地。 （圖／作者萍萍提供）

欲語淚先流

2025-03-27 02:00

千里姻緣

2025-03-26 02:00

退休生活

2025-03-27 02:00

超人氣

更多 >
已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕

已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕
入境會查手機？專家提醒「這些人」應提前考慮風險

入境會查手機？專家提醒「這些人」應提前考慮風險
37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？

37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？
不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩

不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩
馬斯克團隊瞄準社安局 這4件事最受衝擊

馬斯克團隊瞄準社安局 這4件事最受衝擊