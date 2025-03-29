陳錦丟開手機，又爬回子弘身邊，摸他的臉，依然沒有反應。陳錦終於喊出聲，來人啊，有人嗎？只有她自己的聲音。聲音雖然出來，還是被困在屋子裡，撞來撞去，又撲回到陳錦的臉上。

陳錦想子弘有手機的，在他身上翻、口袋裡找，什麼也沒有。陳錦臉上全是濕的，不知道是汗水還是淚水。陳錦跪在子弘身邊，貼在他胸口，想聽見什麼，只聽見自己咚咚心跳的聲音。陳錦扶住子弘哭，求求你，不要這樣啊，你說句話，你不能死。

陳錦幾乎要暈過去，突然被人抱住，嘴被覆上。陳錦睜眼看，是子弘在吻自己。陳錦不信，伸手摸子弘的臉，是熱的，又看子弘的眼睛，是亮的。一時間，陳錦覺的不是子弘活了，而是自己又活了。

陳錦偏過頭，說你沒有死，你剛才差點嚇死我。陳錦說完話，力氣耗盡，軟在子弘身上。子弘親陳錦的臉，陳錦想不管怎麼樣，子弘沒有死，比什麼都好。

子弘說你跑得真快，好像灰姑娘知道魔法要失效，攔都攔不住。

陳錦從子弘懷裡脫出來，低頭驗看身上的旗袍，剛才又爬又蹬，居然完好無損，轉身問子弘，你真沒事，疼不疼，能站起來嗎？

子弘慢慢站起來，說還真有點疼，好像磕到腿了。你別光看著，扶我一下。

陳錦說你這是碰瓷，雖然這麼說，還是扶起子弘。子弘靠在她身上，說扶我上樓，我在床上躺一會兒。

陳錦讓子弘偎著自己，手撐著他的腰，想起先前的拒絕真是格外可笑，不過是故作姿態。同宿舍裡刻薄的女生知道，一定說，主動進了男生的臥室，還跑。好比收了人家的訂金，卻不肯交貨。（五）