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示好為吸引外資？ 北京政府釋放五名美商中國籍員工

家務打掃永無盡頭？ 只做這五項「家中煥然一新」

露露的眼淚（四）

顧艷
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托米和妻子回到家的那天晚上，他第一件事是去郵箱取露露的信。托米將信匆匆看一遍後，藏在席夢思的床單下。他想等妻子上班去，再拿出來慢慢欣賞。然而他一心想著如何給露露一個彌補，竟然把這件事忘記了。

露露接到托米的電話，有點欣喜若狂。她在家裡待得有點沉悶，渴望出去走走。於是，他們相約去小鎮河邊那家咖啡店坐坐。約好上午十點，露露九點就出門了。她走過學校的草坪、走過停車場，翻過一個山崗、翻過山巒陰影下的沙丘。

她停下來，喘口氣，風中的蘆葦彎下了腰，路上一個行人也沒有。一只長方形的黑色皮夾，安靜地躺在地上，不知是誰掉了錢包？露露彎腰把皮夾撿起來，發現錢包是空的，襯裡又髒又破。

從橋下走過去，到了鎮子裡唯一的一條小河。河邊的路口有家花店，露露聽見音樂聲從花店裡傳出來，那是一首〈獻給愛麗絲〉的鋼琴曲。這時天空變得蔚藍，大片的雲朵浮游在低矮的天空裡，彷彿雲朵伸手可觸。露露在咖啡店的路口，遇見了托米。一日不見如隔三秋，兩個人站在風中的蘆葦邊，擁抱接吻，彷彿世界就只他們倆。

周末，托米到露露這個家時，托米的妻子趁著丈夫不在家，動手打掃房間，換洗床單和洗衣籃子裡的髒衣服。托米妻子最先在床單下翻出露露的信，她幾乎不敢相信自己的眼睛。接著，她又從托米的衣兜裡，發現了女孩子頭上的紅色髮帶；再接著，就在托米衣櫥裡發現了女孩子的印花圍巾。托米妻子把露露的信拍了照，然後把這三件東西放進一只紙盒裡。這是她拿到丈夫偷情的證據，但她想，該怎麼對付她那不忠的丈夫呢？（四）

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