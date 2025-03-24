她不由得臉就漲紅了，嘴巴裡又嘟噥了一句：「真是晦氣！」

槿心依舊安靜地看著妍筎，臉上隱隱約約現出來一個似有若無的微笑。

終於，妍筎抬起了頭：「白小姐，你是不是能辭職，另找一份工作呢？」這一次妍筎的聲音冷若冰霜，眼睛裡也閃動著寒意。妍筎是巴不得自己的眼睛裡能夠射出來粗糲的抹布，將槿心臉上那一個可惡的微笑一把抹去。

槿心盈盈的目光定在妍筎的臉上，點點頭：「其實，我已經遞了辭職信了。」

妍筎的嘴巴張成了一個「O」，驚愕地看著槿心。槿心臉上的笑意濃了起來：「寧太太，你這樣不覺得累麼？好了，我的時間有限，不陪你了。拜拜！」不等妍筎說什麼，槿心站起身，走開了。

妍筎只看見咖啡館的玻璃門一開一闔的，一道陽光穿過玻璃牆照進眼睛裡，直刺得眼睛疼。妍筎忙閉了眼睛，等再睜開眼睛，咖啡館的門口處空蕩盪的，什麼都沒看見。妍筎又調回目光，對面的椅子上也空空的，完全不像是剛剛有人坐過似的。

妍筎的心裡突然有些空落落的。低下頭，裙子上的咖啡漬淡淡的。看著那塊淡淡的褐色污漬，妍筎的心裡一點點地暈開了一張臉，一張圓中帶尖的貓臉。那張臉上，分明的，帶著個似笑非笑的神情。

妍筎把兩隻胳膊抱在胸前，彷彿突然感覺冷似的，身子微微抖起來，只好略往前俯俯身。妍筎是覺得好累，整個人掏虛了一樣，又不知道為什麼，鼻子裡就酸了上來，兩滴大大的淚珠子從眼角溢出，順著臉頰飛快滾落下來，在衣襟子上綻開兩朵晶瑩的花。（全文完）