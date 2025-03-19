「你不要看她們一個個年紀不大，好像少不更事似的，肚子裡可都是些彎彎繞一樣的花花腸子。職業場上上竄下跳的，感情場上也身手不凡。不過也對呀，你想想看，若真的是腦筋不靈，也不會那樣的玲瓏剔透了，對不？不是說『水晶心肝玻璃人兒』的嗎？現如今的女孩子都鬼靈精似的。中年婦女們，尤其是有錢有閒的中年婦女，除了鎮日只曉得做做SPA、逛逛商場，略微有點情調的呢，則會泡泡咖啡館子，喝點咖啡什麼的。可是呢，饒喝了那麼多的咖啡，卻根本連咖啡的味道都分不清楚，只曉得一個苦。略有一點心的，至多在苦之外再品咂些澀，其他的就什麼都喝不出來了，也真真叫人不知道要說些她們什麼才好！平時又從不讀書、不看報的，彼此見個面吧，卻也是只曉得東家長西家短地蜚短流長，沒的叫人替她們覺得慚愧，這樣的浪費老公辛苦掙來的銀錢。那些不捨得花老公錢的阿姨、大媽們，既不逛街，也不SPA，鎮日就只窩在家裡，看那些騙年輕小孩子的韓國言情劇，要不就是咱們國家自產的那些狗血淋頭的爛劇，要不呢就是上網閒逛，卻也不過是沉迷於那些亂七八糟的娛樂八卦。你倒是想想呀，那些爛劇能讓她們得到什麼？不過是把她們變得更加愚蠢罷了。就這樣還想要跟那些職業場上伶牙利爪，個個只怕八百個心眼子都不止的鬼精靈似的小姑娘鬥？切！」佳菀鼻子裡輕藐地哼了出來，雖然沒有說出那一句「想都不要想，好吧」，到底讓妍筎頭皮一陣陣發麻。

或許妍筎並不覺得現在的寧笠淳，能夠被劃進去富豪的階層裡，但又不能夠不承認，如今的寧笠淳也確實算得上是一個成功的男人了。（二二）