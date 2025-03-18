我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

甘迺迪遇刺2%祕密文件曝 川普劇透：無刪減版「非常有趣」

宏都拉斯客機起飛幾秒後墜海 7罹難10獲救 乘客1美公民

孟婆（六）

雁北

第二種叫「新腦靈」，專治思覺失調症、雙極性疾患之躁症發作。副作用是癲癇、便祕、口乾、暈眩、增重……我懶得看下去。

第三種光看外表就好熟悉，啊！這是我的心理醫生叫我吃的，治憂鬱！我也是個試用者。

我就用這些我分不出正作用和副作用哪邊比較多的良藥或是毒物，它們像一個微量天秤上的砝碼，在針尖的左右維持著母親的活力和理智的平衡。另一方面，外籍看護阿蒂也到位，我肩上二十四小時的重擔卸了下來。我看著這暫時的和平大概能維持個一年半載的，鬆了一口氣。

不論如何，我受夠了，是我放輕鬆的時候。我想到了我還沒去拜訪老朋友。

5 重逢

我扛著「布魯克林粉碎者」，外面的塑膠套都沒拆，下午準三點來到了草地。我想碰運氣用三十幾年前的習慣，但不知道小康是不是還是守著這個規律？

日影慢慢斜了，他會不會不來了？我想著。這時遠遠我看到了一個人身影不靈活地走著，是他嗎？我想。

是他！他身型只稍微胖了些。算算快六十歲了，胖些也是應該的。個子沒長高，我比他高一個頭了。他沒看我，似乎在等著伴。右手拿了個球，一直投擲到左手的手套裡面，「砰、砰、砰」地響。

我輕聲走到他身後，他仍然沒發覺。我說：「全壘打！」右手高舉著說：「Give me five！」

小康回過了頭，眼睛透過油花的鏡片，盯著我看了好久，仍是沒認出來。我笑著說：「小康，我是胖子！」

他說：「胖子，你不是胖子了！界外球！」

我哈哈大笑回他：「但綽號永遠不變！」

我這次好好抱著他左右搖著，小康喉嚨仍激動著「咕嚕咕嚕」發著我聽不懂的音，被我一搖晃，更「嗯嗯啊啊」含混了。（六）

便祕 布魯克林

上一則

母親的拿手菜

下一則

磨墨知多少

延伸閱讀

諮詢師：華亞裔社區 心理健康幫助資源亟待開發

諮詢師：華亞裔社區 心理健康幫助資源亟待開發
哥大華生宿舍遭歧視 臘腸包裹被打開 感嘆維權難

哥大華生宿舍遭歧視 臘腸包裹被打開 感嘆維權難
美15年來最嚴重流感 已1.3萬人致死

美15年來最嚴重流感 已1.3萬人致死
華女曼哈頓街頭遭白人遊民襲擊 險被推上馬路 小販協助脫險

華女曼哈頓街頭遭白人遊民襲擊 險被推上馬路 小販協助脫險

熱門新聞

家鄉至味之漢中鍋貼

2025-03-16 02:00
圖／江長芳

長舌婦

2025-03-16 02:00
江長芳／圖

長舌婦

2025-03-17 02:04

家族中的閃耀珍珠(上)

2025-03-07 01:00
朱疋／圖

黃金膝蓋

2025-03-11 02:00

為愛癡狂

2025-03-10 02:00

超人氣

更多 >
南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐

南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐
ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國

ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國
康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單

康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單
首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力

首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力
「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　

「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　