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她逐漸對母親微弱的呼喚置若罔聞，甚至刻意裝作一無所覺。更令人心寒的是，她開始編織謊言欺騙力華，對老太太的病情漠然置之，任由老人的痛苦在疏忽中日漸深重。

力華默默將這一切收入眼底，她眼神透露憂慮，眉頭皺起，思索著如何更好地解決這問題。她多次主動找春玲溝通，每一次都語氣溫和，臉上始終掛著微笑，試圖用親和的態度探尋春玲內心深處的想法。

交流過程中，力華委婉地指出春玲工作中的問題，期望春玲有所改進。春玲沉默了一會兒，終於鼓起勇氣，提出了漲工資的要求。力華沒有猶豫，立刻答應了。她輕輕拍了拍春玲的肩膀，希望金錢的激勵能夠讓春玲重新找回那份認真與負責。

漲工資之後，春玲的態度確實有了明顯改善。她的語氣變得溫和許多，不再像之前那樣尖銳，臉上有時也會露出微笑。她彷彿重新找回了工作的熱情。力華看到這一幕，不禁鬆了一口氣。

好景不常，兩周後，春玲的冷漠與消極態度再次顯現。她的眼神再次充滿了冷漠，語氣也變得生硬。那日漸惡劣的態度，就像一把鈍刀，一點一點割裂著母親的身體與精神。力華看在眼裡，疼在心裡，她的眉頭再次皺起，眼神中充滿擔憂和無奈。她知道，這個問題遠比她想像的要複雜得多，需要她付出更多的努力去解決。

母親的精神愈發委靡，她開始覺得自己是個累贅、是春玲厭煩的根源，她的笑容漸漸消失。力華見她日漸憔悴，夜晚成了母親最難熬的時刻。躺在床上的母親甚至開始懷疑，是否還有活著的意義。

當母親輕聲向力華吐露是否該繼續活下去的念頭時，力華的心彷彿被一隻無形的手狠狠攥住，痛得幾乎喘不過氣來。她緊緊摟著母親虛弱的身體，聲音顫抖地問：「媽，是不是我們做兒女的不夠孝順，沒能好好照顧您？」

媽媽搖了搖頭，渾濁的眼中閃過一絲溫柔與無奈，「媽知道，你們也老了，自己家裡的事情一大堆，我不想再給你們添麻煩。你們給我請了保母，輪流來看我，有人給我做飯，媽已經很知足了。」

一天下午，春玲給母親洗澡。水氣在狹小的浴室裡氤氳，春玲的動作比平時更加粗魯，幫老太太的右腿邁出浴缸時，她用力過猛，一聲痛苦的呻吟打破了沉悶的空氣。

「媽！」力華衝進浴室時，看見母親蜷縮在地上，右腿不自然地扭曲著。她永遠記得那一刻母親臉上的表情，那是一種混合著痛苦與無奈的掙扎。

力華送母親去急診室。核磁共振檢查清晰地顯示出股骨頸的裂痕。醫生建議臥床休息。母親得知必須臥床才能恢復，眼中發出了悲鳴：這不僅僅是身體的創傷，更是一個老人最後的尊嚴被擊碎的瞬間。

從那天起，母親的世界被壓縮到了床與輪椅之間。春玲依舊我行我素，彷彿那天的意外從未發生。力華看著母親渾濁的眼神，看著她時而茫然地詢問自己身在何處，時而對著窗外的景物發呆。那些曾經鮮活的記憶，正在一點點從母親的腦海中流失，就像晨霧消散於初升的陽光下，無聲無息。

力華曾動念換掉春玲，為母親另尋一位保母。然而，親戚們和姊姊的話卻讓她陷入了猶豫。

「現在的保母，哪個不是這樣？」姊姊嘆了口氣，語氣裡帶著幾分無奈。「半年前，我和你哥哥也覺得春玲不如從前了，就換了一個保母。結果呢？新來的保母不到兩個月，幹活兒敷衍了事不說，還偷家裡的東西，把媽媽放在櫃子裡的好多首飾都拿走了。最後，我們還是把春玲請了回來，至少她手腳乾淨，不會動那些歪心思。」

姊姊的話讓力華無語。她望著窗外灰濛濛的天，心中五味雜陳。是啊，人心不古，世道變了，連最簡單的信任都成了奢侈品。她攥緊了手中的茶杯，指尖發白生疼，卻不知該如何抉擇。

三十八年前，力華懷揣夢想，來到美國這片陌生的土地。那時的中國，還停留在她記憶中的模樣：胡同裡飄著煤球的味道，街邊的副食店擺著簡單的糕點。新世紀以來，每次回國，她都能感受到翻天覆地的變化──高樓大廈取代了低矮的平房，曾經需要憑票購買的食材，如今在超市裡琳瑯滿目。

但最令她感到陌生的，並非這些外在的改變，而是人與人之間日漸淡漠的關係。春玲對待母親的態度，恰似那些矗立於街頭的摩天大樓，表面光鮮卻透著刺骨的寒意，彷彿隔著一層無形的玻璃，明明近在咫尺，卻遙不可及。

力華的父母有三個孩子，他們小的時候，家裡請了一個保母。孩子們叫廣東來的保母「阿婆」。阿婆把孩子們視如己出，孩子們也視她為親人。上世紀六十年代，保母的薪水很低，但是爸爸、媽媽經常出差在外，阿婆就是家裡的頂梁柱。父母在與不在，阿婆給與孩子們的照顧都不會打折扣。（中）