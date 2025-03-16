我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

星宇險釀開航「首起墜機」張國煒怒開除正副駕駛

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

孟婆（四）

雁北
聽新聞
test
0:00 /0:00

飛越太平洋處理母親失智的焦慮，把我心裡壓得透不過氣來。但是一想到要見到小康，就好像替灰色的旅程上了亮亮的油彩。我興致勃勃地替小康買了隻鋁棒當伴手禮，上面寫著「布魯克林粉碎者」，還有什麼比這個禮物更好？

4 夜奔

又回到了我長大的鄰里，以前總是匆匆來去，來不及品味這歲月釀的酒。這次停留久些，可以好好思考、回味故鄉的一切。

正好颱風來了，風雨大作的屋外，我和母親窩在溫暖的屋內聊著往事，她神色快樂地讓我忘記了她的不正常。九點鐘互道晚安後，各自回到了臥室，我鬆了一口氣，看來屋內不會有風雨。

午夜十二點剛過，有時差的我在視頻裡看她站了起來（我下午在她房內裝了一個攝像頭），對著牆角講話。那是我看不到的死角，房間裡似乎有漏進來的風聲，還是訊號的回饋沒做乾淨？我聽得不怎麼清楚。

她從視頻裡消失了，臥室的門開了，然後走廊上傳出細碎的腳步聲。只看到她肩上背著破破爛爛、空無一物的小皮包，急匆匆往大門走去。我擋著她問：「媽媽，半夜三更妳要去哪裡？」

她的臉充滿了激動，擠出一堆無理性的皺紋，眼神充滿受傷動物的驚恐與敵意，大叫著說：「我要回家！出來太久了！」

嗯，這是時空的混淆，失智的症狀。我冷靜想著，臉上仍強顏歡笑說：「哈哈！媽媽，這就是家啊，妳睡迷糊了！」我從書上看到失智者對別人臉部表情極為敏感，千萬不要板著臉讓她更緊張。

我指著案頭的照片和擺飾說：「妳看，這些都是我們的照片和妳的裝飾品啊！」我倒了杯溫水給她，她默默地拿了喝了一口，神色放鬆了。（四）

布魯克林

上一則

李梅樹長子李景暘享壽94歲 名畫中人物皆離世

延伸閱讀

成都機器狗接入DeepSeek 「鹿舟」上崗巡田了

成都機器狗接入DeepSeek 「鹿舟」上崗巡田了
愈早養成健康習慣 可降低中風、失智風險

愈早養成健康習慣 可降低中風、失智風險
「我想回家」逼8旬失智母入住養老院 女兒見慘況淚崩

「我想回家」逼8旬失智母入住養老院 女兒見慘況淚崩
希臘長壽島活到百歲很常見 很少有人失智 2飲品是關鍵

希臘長壽島活到百歲很常見 很少有人失智 2飲品是關鍵

熱門新聞

家族中的閃耀珍珠(上)

2025-03-07 01:00
1954年，吳宓（右三）與西南師範學院歷史系教師合影。 （圖／取自《吳宓日記》）

吳宓，成就了清華國學院和「四大導師」

2025-03-09 01:00

為愛癡狂

2025-03-10 02:00
朱疋／圖

黃金膝蓋

2025-03-11 02:00

白內障手術之後

2025-03-10 02:00
河內市景。

越南女人

2025-03-08 01:00

超人氣

更多 >
金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開

金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開
解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光

解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光
目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年

目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年
2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起

2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起
她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬