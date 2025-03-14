火龍在人群之間緩慢行進，如同輪船撥開厚厚的冰層。

隨著火龍一路向前，舞龍隊和群眾同時發出吶喊與吆喝，羽森感到自己慢慢地與之合而為一了。手舞足蹈的動作越來越大，寒意一點點被驅散，前面有的脊背上已起了一層細汗。羽森記得，以前燒火龍，兩旁的人群手持煙花，無所顧忌地噴向龍身，就算噴到舞龍者身上、就算燙傷肉皮，舞龍的不但不會說什麼，還瞪大雙目，咬緊牙關，舞得更加起勁。不噴煙花，怎麼能叫燒火龍？

可他又有些擔心，肉皮燒焦的滋味一定不好受。身體髮膚，任人損傷，就算是神經的應激反應，也會阻擋或閃躲、抗拒或牴觸。可畢竟是過節、是傳統，要怎樣才能心平氣和、才能泰然處之？

遺憾而慶幸的是，快到街尾，也沒有人往火龍和他們身上噴煙花。大家都出奇一致的默契，歡呼著、簇擁著，鞭炮在地上炸響，煙花在半空綻放。場面熱烈，鑼鼓雷動。羽森一點也不覺得冷，全身熱汗淋漓，心跳快到極限了。前面舞龍的老人們也出了一身大汗，煙火的映照下，肩背黝黑發亮。

父親的胳膊和肚皮上肌肉鬆弛，隨著節奏起伏，那些鬆弛的肌肉不停晃蕩。他躬身如蝦、腳步遲緩，顯得特別沉重。平時羽森也覺得父親日漸蒼老，卻未見他脫去衣服的真實身體，這簡直蒼老得不堪了。

隊伍來到街的盡頭，燒火龍即將進入尾聲。人群漸漸散去，小孩子們在街上放鞭炮，追逐著打鬧，驚聲尖叫，少數幾個跟隨火龍來到橋邊。熊熊烈焰完成「送龍歸海」，整個燒火龍也就結束了。（一一）