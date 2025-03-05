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殺夫案（一四）

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只是，法不容情。

如果是故意殺人，致人於死，情節惡劣、手段凶殘。楊青青可能被判處二十年刑期，甚至無期徒刑。

如果是防衛過當，則是在防衛中濫用武力，造成過失傷害。即使致人死亡，量刑標準不會超過十年。

庭審中爭辯焦點集中在那一把斧頭上。

斧頭在案發當晚是否被磨？被誰人所磨？就此我專程找了鑑定專家，證實了斧頭的新鮮磨礪痕跡，並且在斧頭手柄上，檢測出了多處張新的指紋。

我還是沒有勝算，推測公訴人會以這把斧頭為家用，以上這些證據不足為奇，不能做為本案的有力證據。

幸運的是，公訴方對此予以默認。

在關鍵證據這把斧頭上，控方和辯方達成默契：一致認為楊青青的陳述為事實。

我們都知道：死人不會開口說話。

庭審焦點之二：預謀犯罪還是激情犯罪

預謀犯罪，顧名思義就是有計畫、有預謀的犯罪行為，懲罰更嚴厲。所謂激情犯罪則會考慮情緒失控的因素，而會得以寬宥。

在楊青青一案中，我提出了激情犯罪的辯護。楊青青做為弱勢群體、盲女，在張新的挑釁和威脅之下，精神處於失控狀態，從而受到外界的激發而實施了犯罪行為。

幸運又一次眷顧，當時的庭審破例採用了我的激情犯罪辯護陳述，對楊青青的量刑上，予以酌情參考。

「楊青青最終被判刑幾年？」我想要掠過這些生冷的法律詞彙，索性丟開手記，詢問蕭琪。

「十年，有期徒刑。」蕭琪回答：「有點遺憾，但我盡力了。」（一四）

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