父親所在的學校，為了給父親添堵，故意把她發配到與其他老師孩子不同的鄉下，連一張熟悉的面孔都看不到。剛去的時候，她被安排住在村子裡一間堆雜物的茅草屋。冬天夜晚，聽著外面哨子一樣的風聲，她嚇得用桌子抵住門，把頭蒙在被子裡不敢動。下工回來，累得連做飯的力氣都沒有，直接從老鄉家的豬食挖一碗充飢。外婆踩著小腳走幾十公里來給她送吃的，她撲到外婆懷裡，哭成了淚人。

七七年恢復高考 ，她考入小城師範學院。大學畢業進了市教育局 ，從一名普通科員，做到了主管文教衛的副市長。不知不覺，八十大壽、九十大壽、金婚，父母總會第一個把她介紹給來賓，坦然接受別人的奉承話：「你們生了一個好女兒。」因為她的社會地位，這樣的場合總是高朋滿座，杯盞交錯，「遂令天下父母心，不重生男重生女」。

父母好像是一夜之間變老的。遠走高飛的哥哥和妹妹這才記起「父母在，不遠遊」的古訓，念了她的好。有一次父親突發腦梗，鼻子斜了、嘴巴歪了，母親急得沒了主意，給她打電話。她正在開會，當即要祕書一分鐘都不要耽誤，送父親去醫院。

因為治療及時，父親沒留下什麼後遺症，能走能動。自那之後，父母看她的目光都不一樣了。她才意識到，這些年，職位帶來的便利，早已使她成為父母唯一的倚靠。父母晚年的生活品質，全繫在她身上了。

那也是她得到父母的愛最多的時期。她感冒發燒了、得了蛇膽瘡，母親衣不解帶地看護。有一次她跟著一幫攝友去青海出了車禍，全身多處骨折。（二七）