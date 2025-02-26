發自心底的熱情最能感染他人。她毫不懷疑，李姐無論做什麼，都能做好。可惜人生的機遇限制了她的眼界，只能混跡於護工隊伍掙點辛苦錢。

洗澡那天，場面極為壯觀。齊刷刷的八、九個老人在客廳候著，先理髮，拿來電動推子，一個個理。理完了，推去各自的房間洗澡。三個護工，只要李姐在，抱上抱下、浴身洗頭的人肯定是她，另兩個只配打打下手，做些準備換洗衣服、穿衣穿鞋之類的事情。

洗完澡，王或者張推著老人去客廳，李姐清理戰場。她收拾過的衛生間，一根頭髮絲都不會剩下。十多個老人，洗好一個，穿戴整齊，推回客廳，再洗下一個。經過這一番神操作，老人們個個滿面紅光，一掃萎靡之態。這時李姐就會心滿意足地坐下來，像看著自己的作品一樣，用目光在老人臉上巡視。

這是一個做護工的天選之人。

這天為了顯示對母親的特別照顧，李姐第一個給母親洗。像往常一樣，把母親用輪椅推進衛生間，然後抱到塑膠座椅上，脫去衣服，開始用水沖洗、擦肥皂。她在外間沙發上坐著刷手機，突然聽到裡面傳出「咚」的一聲。她衝過去打開門，看到李姐仰面跌倒在地上，兩隻抱著母親的胳膊高高舉起。

她嚇壞了，趕緊扶她起來，問摔壞了沒有。李姐若無其事地說：沒事，都怪我今天圖省事，穿了這雙拖鞋。再看母親整個人被她護在懷裡，毫髮無損，正茫然地看著倒在地上的李姐，和一臉驚慌的她。

她的心被一股巨大的恐懼攝住了：如果剛才李姐下意識地騰出手去撐地，母親現在會怎樣？這個年齡的老人，脆弱得像一件瓷器，經不起任何磕碰。這樣一件巨大的瓷器從李姐手上飛出去，會是一幅怎樣的場景？骨折、骨裂那是肯定的，說不定還血肉橫飛。（二二）