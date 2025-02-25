圖／123RF

此時她三趟走畢，坐下來喝杯溫水，再吃點水果。阿潔則開始住處的清潔工作。她沒事做，呆坐著，思緒紛飛。

首先想起阿潔提起的所謂掃興之事。可舞會不允許真名洩露，真會掃興嗎？她不認為。反之，隱名匿姓這點子，她認為恰恰是舞會策劃人的高明之處，她舉雙手贊成。而她之所以沒對阿潔強調這點，一是覺得年紀大了，多一言不如少一言（省得辯論 ），二是覺得有些事說透了，也就空無一物了。像舞會這種泡沫事（就是泡沫，她堅信），繞來繞去說，何必呢？泡沫再美，不還是瞬間之美，轉眼即飛散而去？

至於阿潔說的「出名」，出的又是哪種名，到她這年紀，她覺得已毫無意義。當然，要擱在多年前，也許她還會拾人牙慧說什麼出名「固所願也，不敢請耳」之類文謅謅的話。但現在，名氣於她已是虛無渺茫之物，抵不上健康實在。而她這幾天的夢想（如果算得上是夢想的話），也不過只是想──在短暫的幾個時辰裡，借舞會之名易容換裝，過上另樣人生罷了。

是的，另樣人生、異樣風景。她可重新啟航，從頭來過。今世裡的紅塵諸事，凡與她糾纏不清的，都將消弭於無形。而風景更迭，無論是雲是雪、是山是水、是樹是花……她都能擁有。至於幸福，在另樣人生裡更是不可或缺。

然而她天馬行空百般臆想，未幾竟不由氣餒起來。因為──幸福豈能是她招之即來，想如何就如何的？她知道自己貪得無厭了，有點心驚。何況，她的今生其實不賴，那又何苦寄望於另樣人生，全盤刷新？

是的，她今生不賴：生長於小康之家，父母做小生意，兄、姊各一，她老么，集全家溺愛於一身。青年期曾叛逆、成年期曾困惑，然而大學選讀的科系堪稱熱門，她就業 順利，溫飽無虞。戀愛、結婚水到渠成，不驚天動地，一子一女呱呱墜地亦順理成章。如此一生，生慶賀、死哀傷（她父母、兄姊、先生相繼病逝），她與千萬人的人生軌跡大同小異，大旋律類似，小變奏難免，也有歡樂也有愁，那她汲汲求變，是否便是貪念？

可她就是讓化裝舞會這種活動給迷惑住了，姑不論是誰多事寄來的邀請函，她就是想藉舞會扮個角色，換個人生嘗點新鮮。當然，這念頭也許荒誕不經，她知道，然而她早已過了從心所欲不踰矩的年紀，就荒誕一回又如何？

前提是，她必須選對角色，清空自己，讓角色入住，才能玩得盡興而飛揚自在。她是知道的，所謂玩，精髓就在於不必維妙維肖地去扮演角色，而是讓自己與角色裡外不分、合而為一。可是有哪些角色她能勝任呢？別看她七老八十了，也積累了一定的人生閱歷，可離了她那習慣成自然的生活圈子，她就迷路了，並且還眼盲，看不清她圈子外的人與事。而舞會，恰恰便是圈外諸事之一，令她非常無奈。

當然，如果她能看清些，或許就能選對角色扮演一下，圓圓更替人生之夢。然而那該是什麼角色呢？如果讓她列出這麼一份角色名單：醫師、律師、教師，工程師、建築師、慈善家、藝術家、音樂家、作家，導演……洋洋灑灑全是精英人士，她該如何篩選？或許，她應該接點地氣，轉向勞動者，名單上添上工人、農夫、漁夫……然而她對勞動者又了解多少？

所以不管是精英人士或勞動者，由她扮演的話，舞會面具是戴上了，可舉手投足四不像，她將畫虎不成反類犬，在另樣人生中活成笑話。且不僅於此，她也將登上愚人節笑話之榜首，面具下面灰頭土臉。

她這邊正想著這些，那邊阿潔已收拾好屋子，前來與她搭話：「奶奶想好了沒有？要裝扮誰呢？」

她心中糾結，忽然有點負氣，回道：「不裝扮誰，就扮自己。」

「是嗎？不再想想？」

「不想了。」

「那就扮自己。自己最好。」

好或不好，她其實並不清楚，但還是點點頭，表示此事已定，無須再議。

可等阿潔離去後，她獨坐屋中，卻覺得有必要與自己再議一回。扮自己，所謂本色演出，她自然是輕車熟路，可她想裝扮的，是年方二八青春滿溢的自己，而這就有難度了──早已遠去的自己，雪泥鴻爪無處尋，她說什麼都重塑不了了。

如今的她，縱使讓面具遮住滿臉皺紋，她嗓音之沙啞、語速之緩慢，旁人一聽即知是出自老人之口，她偽裝不了。所以，如果歲月是一條條相連成串的單向道，嚴禁逆行，她既已行過，便無法轉身重來。也所以，她扮的，應該是現今的自己，帶點病、駝背、腿腳不俐落、骨瘦如柴的自己。

或者說，她無須喬裝（反正她駕馭不了他人的角色），只須安於天命，就有可能返璞歸真，本本分分地做好自己。如此，她或許就可順乎歲月之道，而安然於心。（下）