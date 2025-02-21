這種極度無理的要求就是邊界嗎？琳達大概是瘋了，被她早出晚歸、在一家大律所當合夥人的老公養著，成天無所事事，腦子一定壞了。老虎習慣了半家、半野外的生活，想回家回家、想出門出門，怎麼管？她恨不得立刻去敲琳達的門，和她好好理論理論，問問看她怎麼管教一隻貓！好主意，先問問琳達，她如何管教一隻貓。

珍妮性格中的好鬥被挑起，摩拳擦掌開始寫回覆：「親愛的琳達，謝謝你的郵件。對於老虎給你的生活帶來的巨大不便，我表示非常非常非常深的歉意！但是我實在不知道怎麼阻止一隻貓不出家門。看起來，你應該有辦法對付貓，還望你百忙中不吝賜教，教教我怎麼對付這隻不聽話的貓！」珍妮發出了郵件，感覺是發出了開戰宣言書。

叮噹，琳達的回音很快就發到信箱：「珍妮，我還忘了一件事，我們家是素食主義者，老虎的形跡可疑，搞不清楚牠到底是吃素還是吃葷。牠還會在我家院子裡殺死老鼠，牠殺死老鼠雖然和我們的信仰有悖，也就罷了，但牠竟然不吃！老虎把老鼠的屍體放在我家階梯上，嚇得我心臟病 要復發。這種殺生行為在我家是絕對不允許的。另外我家大金毛對死老鼠特別感興趣，我們非常擔心牠會吃掉老鼠，那就需要去醫院急救了，因為老鼠身上有很多細菌。我們是絕對不會殺生的，這種殺生行為在我家，是絕對不允許的。麻煩你一定想辦法，制止老虎的行為！」

珍妮看到琳達的郵件也副本給了她老公，這是要打官司嗎？琳達在家裡負責兩個孩子的學業，在家外擔任小學家長委員會捐款負責人。（五）