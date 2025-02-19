雖然她和姊姊知道，媽媽心裡最喜歡哥哥，但從未從父母口中得到證實。她們因此在這方面並未受到大的傷害。見到別人家因為父母重男輕女，偏心某個孩子造成子女之間不和，還會暗自慶幸。

哥哥走後，她很認真地跟母親談了一次，告訴她，哥哥是回來參加同學聚會的，現在已經回北京去了。還說，我們現在不是在哥哥家裡。我們現在是上老年大學，有住宿的老年大學。你看我們早上有體育課、下午有唱歌課，還有老師帶著你們，對不對？我們是輪換著在這裡陪你的，現在當班的是我，哥哥一般情況下不會來的。思念很苦，她不想讓母親沉浸在對哥哥的幻想裡。

她跟負責母親的護工李姐說，我們統一口徑，這裡是老年大學，不是哥哥家。要想讓母親開心起來，必須戳穿這個美麗的謊言。

李姐說：你媽這麼喜歡大哥，大哥何不把她接到自己家算了。請個保母，也不用費多少事。

她說原來哥哥是有這個打算的，連房子都買了，是母親自己不肯去，要自由。後來就不了了之了。

李姐說：那肯定的呀。你看現在多少老人都是先去給兒女帶孫子、孫女，然後順理成章地在子女家養老。我養你小、我養你老，這叫情感投資 。你那麼多年不在一起過，別人也不習慣跟你過了，家裡沒你位置了。

她說，老話「我養你小、我養你老」可不是幫兒女帶孫子的意思，現在人怎麼都這麼勢利！

李姐說：整個社會都捲，年輕人活著挺不容易的。需要你的時候你不伸把手，他們自然不想給你養老送終。你說給了他這條命對他有恩，人家還不買帳，說我沒想來，是你圖一時痛快造的孽。（一五）