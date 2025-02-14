東邊日出西邊雨（四）

最後，兩人都疲了、煩了。王強的哥兒們攛掇他：「有啥啊，再到國內找個年輕的。你四十五、六正當年呢，美國公民 、高薪，絕對的香餑餑。找個黃花閨女，說不定還給你生幾個大胖小子呢。」

終於，一天早上，王強和溫玲約了去辦理了離婚手續。有了哥兒們吹來的「黃花閨女和大胖小子」的彩色泡泡，加上自己的錯，王強也沒和溫玲爭什麼，淨身出戶了。

回到家，溫玲看著屋裡的一切，痛哭不止，她不能再住在這裡了。不到兩個月，她就賣掉房子，住進了一所公寓。每天下班之後，就泡在健身房裡。

又過了兩個月，溫玲下班去了健身房後回到公寓，倚在沙發上，突然覺得這一室一廳的公寓，怎麼顯得那麼空寥，一個字：靜，卻沒有人氣，像座孤寂的空墓。溫玲忽然覺得，她想擁有的不是大house，而是溫暖的港灣。也許溫暖的港灣必須有人，想起被自己趕出房門的王強，她有一絲惆悵，畢竟二十幾年了。可這又不是我的錯，我幹麼要把自己禁錮在屋裡？我才四十幾歲，到晚年走不動路，也還有三十幾年吧！幹麼不向前走一步，說不定過了這個坡，山那邊有更美的風景呢。如果在人生的後半程，能找到一個陪伴我、心疼我的男人，未嘗不是一種更好的人生經歷。

說幹就幹，溫玲跳下沙發，拿來電腦上網查了一下，各種相親網站多如牛毛。她想起以前公司辦公室，有個美國中年離異女士抱怨，這免費或低價服務的網站裡盡是些垃圾。於是，溫玲決定不浪費時間，直接從高端網站下手。

她細看了一下，挑了一個比一般會員費都高得多的網站。進去一看，那些白的、黑的、黃的男士，大多都標榜自己是成功人士，律師、醫生、CEO ，反正自我介紹都是傑出人才。（四）