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寂寞的楓樹嶺（一一）

王婷婷
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等待漢娜生產變得很珍貴，一點都不著急了。他希望漢娜生得慢一點，一直生到天亮都可以。天亮後，他先給漢娜熱雞湯，他早就煮好的，再給李麗煮一碗麵、煎好幾個荷包蛋。他甚至想好了，這次一定不能忘記丟一把青菜。

李麗打了個大大的呵欠，捶了捶她的腰，她忽然站起來走了，什麼都沒說。漢娜生了六隻小狗，都在她肚皮下面睡著，有幾個輕輕蠕動，和家裡的小豬仔一模一樣。他想起小時候守著母豬下豬仔，也是這樣的。

李麗走了，她沒說只是走開一下，還是不再過來了，他不敢問。他又掉了幾滴眼淚，漢娜忙著吃第七個孩子的胎衣，六小隻的眼睛緊閉，沒有人也沒有狗看到他的眼淚。

漢娜生完第九隻，頭一歪就伸展了身體。她的肚子癟癟的，怎麼看都不像還有小狗。凱文沒想到金毛這麼能生。漢娜不想喝雞湯，牠累得一絲力氣都沒有了，像是垂死的母親那樣虛弱，凱文心痛得不得了，他跪在漢娜的腦袋旁邊，往她嘴裡塞雞腿。漢娜緊緊閉著嘴巴，有些不耐煩起來，凱文又趕忙把雞腿放回不鏽鋼飯盆。

他不管不顧地躺在漢娜旁邊的空地上，他累得動不了，腰幾乎要斷了。從昨晚到凌晨，一滴水都沒喝，他沒有力氣爬起來喝水。家裡一點剩飯都沒有，他沒力氣做。

他和漢娜一起在圍欄裡睡了兩天，腰疼得厲害，這才上樓洗了個澡，在自己的床上好好睡了一覺。漢娜坐月子的這些日子，李麗沒有再逼凱文答應她的離婚條件，也沒說過離婚的話題。他有時猜想，也許漢娜生了這麼多孩子，李麗不想離婚了，原諒他了。雖然他不知道哪裡做錯了，但他願意改，無論什麼都願意改。（一一）

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