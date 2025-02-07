我們能為愛情做點什麼（全文完）

我摟著花花肩膀的手加力，提醒她該往前走了。

同學在前面開車，我和花花坐在後排。我們沒說話。花花把頭歪在我的肩上，很疲倦的樣子。

接著，我和同學一起去歌廳。房間裡擺著數不清多少的啤酒。大家都很興奮，轟轟烈烈地唱歌、轟轟烈烈地喝酒。到了十一點，還有小山一樣多的啤酒，看樣子，大家有徹夜狂歡的打算。我走出包間給花花打電話，告訴她今晚我在酒店和同學將就一晚，就不在半夜回去叫門，吵醒大家了。花花讓我少喝兩杯，注意安全。

講完電話，我一抬頭，又見到那該死的何志強。見鬼！他一見到我扭頭就走。我心中閃過一個念頭，箭一樣衝上去，一把將他拽住。

「你想幹麼？」

他聲音顫抖。

「我想幹麼？」

我酒氣往上衝，照著他肚子就是一拳，把他打得貼在牆上。他這種富家公子的體格，在我眼裡就像個猴子。

「我錯了不行嗎？我沒惡意的，大哥，當時我只是想出一口氣……」

有服務員問我們在幹麼。我說沒事，咱哥們有點事聊聊。說完，我把他拖進旁邊的廁所，繼續折磨他。

我揚起拳頭，他嚇得幾乎要哭：「求求你吧大哥，我錯了，我賠你錢行嗎？」

賠我錢？這個主意倒是不錯。我鬆開手。他從錢包裡掏出好大一遝錢，大幾千的樣子。

「都在這裡了，不夠的話，我轉帳給你行嗎？」

我的老天爺，還要轉帳！這哥們還真是視金錢如糞土，怪不得當初花花棄他如敝屣。

我雖然喝了不少酒，但沒有太醉，知道這事不能留下證據，見好就收吧。我收好錢，左手搭在他肩上，右手像美劇 中的老大一樣，在他的胖臉上拍拍，然後走出廁所，回到包間，繼續唱歌。（全文完）