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我們能為愛情做點什麼（二五）

李東文

鳳儀這話說得急促，顯得沒教養。沒想到叔叔說：「只要牽涉到跟錢有關的，我都不大敢相信自己的兒子。」

雙方都是有備而來，叔叔準備好了錢，鳳儀準備好了離婚協議。對於佛山本地家庭來說，五萬元不是什麼大數目，在阿權進派出所前，他們不肯還這錢，是欺負鳳儀軟弱和沒頭腦。

叔叔一再叮囑，這個錢是他私自拿出來的，不能告訴阿姨，更不能告訴阿權。不告訴阿姨是怕她嘮叨，阿權知道的話，以後可能會報復鳳儀。知子莫若父，也真是難為他了。怪不得以前鳳儀總說，阿權一家人中，唯一正常的人是她的家公。

鳳儀把問題解決清爽後，當即跟團去了美國旅行。她說，跟白撿了五萬元似的，不出去花點，對不起自己。我想，這便是出身豪門的強大心理吧：老子有錢，什麼也不在乎。

去到美國的第三天，鳳儀打電話給我，氣急敗壞地說，她的閨蜜逛街時，遇到阿權和一個孕婦手拉手……這是個利於鳳儀離婚的消息，可惜來得遲了點兒。生活就是這樣了，不是這裡就是那裡，總有個地方不對勁。

9

初秋的一天，花花接完一個電話後去到陽台，向外眺望。她的背影看上去很孤單，不像在看我們種在陽台的花草。

電話是花花大嫂打來的，她提醒花花，老父親生日將至。

自從逃婚來到我們這裡後，花花沒回過一次紹興。雖然這一年來，她和我在一起，我自問也還算是個稱職的丈夫。但有些東西，是丈夫無法替代，也無法更改，比如鄉愁、比如親情。

當初花花拋下即將完婚的未婚夫，逃到我們這裡。一年多後，她父母與她取得了聯繫，以探望她的名義，未經她同意，帶著她曾經的未婚夫，準備把她弄回紹興完婚。（二五）

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