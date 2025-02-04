去火車站領婆娘（全文完）

「闖，啥叫同居？」

「就是一個男人、一個女人睡到一個炕上了。」

「那啥又叫個『非法同居』？」

「就是沒有經過政府點頭同意，一個男人、一個女人睡到一個炕上了，就是違法的。就像咱倆。」

「日他媽的法，險乎把我餓死了，不違法？把我一個姑娘娃餓得胡球跑不違法？」

我想好了，如果誰要拉我婆娘回甘肅 ，我就和他幹仗。我可不捨得叫我婆娘走。

李春花

公社的、大隊的幹部一趟趟來家做思想工作，都叫我男人跳著、蹦著給罵回去了。村裡天天雞飛狗跳，女人哭、娃娃哭，我同村六叔的老婆綁著手腳，被人抬上了火車，甘肅來的人領回去了。還有的女人連夜跑到親戚家躲避著。村上的幹部是陳家本家哥，當然向著我們，偷偷給我們透風道：「闖、花，是這，叫花回甘谷，避個風頭，再把戶口一遷。過一陣回來，就沒事了。」

我不得不回去，我男人給了我五塊錢當路費，但不讓我領兩個娃。是娃他婆出的主意，害怕我把兩個娃領回去，人不回來了。我這人靈醒，下了甘谷的火車，我就沒有出站，給陪同的幹部說去尿尿就跑了。在包穀地裡鑽了半天，剛好看到一輛火車到站，就又混上去坐著回來了。我自己從火車站走回來的，抱著兩個娃就哭。我想娃得很，沒有娃，我的心就叫人給掏了。

「你兩個饃就哄了一個婆娘，看咱不值錢的。」一輩子，我都這麼說。

「看你醜的，那陣子白給人，人都不要。我是黑燈馬虎看不清楚，就領回來了，還花費了一塊錢。」看，占了便宜還賣乖。

人家收留咱，就是咱的救命恩人。（全文完）