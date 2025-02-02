去火車站領婆娘（一六）

老婆子用腰間的鑰匙，打開炕邊的木櫃，掏出來一個小包包，打開，原來是紅糖。她小心捏了一撮放進茶缸裡，沖上開水。等了一會，她用指頭在茶缸裡攪了攪，唆著指頭說：「甜很、甜很，喝上、喝上，紅糖是補的。」

我接過茶缸，聽話地喝上了，那糖水真的很甜、很甜。在我的記憶裡，從來沒有喝過紅糖水。

「娃，上炕歇，到咱自己屋裡了，別拘束。我就兩個被子，咱娘們倆蓋一個，闖娃自己蓋一個……到生地方，別拘束，就當到了你個人的屋裡。」老婆子又對男人安排道：「闖娃，你睡那頭、我和娃睡這頭，這頭熱些。」

男人的那頭，是一塊硬木頭，他就用木頭當枕頭。老婆子炕上只有一個枕頭，已經睡得油黑、油黑的，兩頭繡著老虎。她挪給我，讓我枕。自己脫下棉衣摺了摺，當枕頭用。我知道，老婆子心疼我。

這個火車站領上我的男人怕是白天做活累了，又走了這麼遠的路，不一時就發出呼呼的打鼾聲，驚天動地的。我沒有脫褲子，也沒有脫夾襖，就躺到被子裡。炕燒得熱呼呼的，烙的人舒坦，棉花被子軟綿綿的，包裹著我。

因為那一茶缸紅糖水、因為熱炕，我熱出汗了。我把一條腿伸出被子外，卻碰到了那頭男人的腿，我嚇得趕緊收回被子。黑暗中，我兩隻手摸著炕上的粗布單子，怎麼都睡不著，想著這一天的經過，不相信自己到人家陝西了、不相信在火車站遇到一個男人、不相信他帶我到食堂吃了一頓香噴噴的飽飯、不相信我就跟著前一個鐘頭還不認識的男人回到了他的家，要給她當女人﹐當婆娘……我和他睡在一個炕上，我會懷上娃娃嗎？我睏著、乏著睡著了，天黑，他的模樣我還沒有甚看清楚。（一六）