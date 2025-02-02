我們能為愛情做點什麼（二二）

為了分散張小盒的注意力，我說了華姊突然失聯的事。張小盒問：「你說的華姊，全名是不是彭芳華？順德人。」

我實在意外，張小盒同學不會神通廣大到如此的田地吧，他到底是人還是鬼？

就在兩天前，華姊出事了。報社做過深度報導，所以張小盒知道事情的來龍去脈。

華姊當年嫁給鄰村一位追了她很多年的高中同學，一直都很恩愛。夫妻倆用徵地款開了間不大的模具廠，一個任廠長，管生產和銷售，一個任副廠長，管財務和後勤。夫唱婦隨，事業蒸蒸日上，家庭和睦，羨煞旁人。

問題出在孩子身上，華姊一連生了兩個女兒後，丈夫和公公、婆婆就開始看她不順眼，橫挑眉毛豎挑眼，她丈夫還在外面包了小三……想那華姊是什麼人？運動員出身，心高氣傲，一怒之下離了婚，成全了丈夫想換個老婆、添個男丁的封建慾望。

可是，婚離了，他們的生意還在一起。工廠有一半的股權屬於華姊，她還得留在前夫身邊，和他一起管理著這間工廠。可能出於報復前夫、可能是遇到了真正的愛情，也可能是貪圖甜言蜜語、貪圖男色，華姊找了個比自己小很多的男朋友，王志平。

身邊的親人、朋友都看出來了，王志平衝著華姊的錢而來。華姊應該也有所覺察，但她不在乎，為了扶持王志平的公司，前前後後借給他幾十萬，把自己多年積下來的私己錢，差不多都用在這個男人身上。

華姊和前夫各自精彩，無心經營工廠，還在不同程度上，有了虧空公款的行為。這，旁人也無話可說，反正工廠是他們自己的，怎樣敗家也是他們自己的事。可是，公款挪用後，經營就出了問題，虧空更大了。

為了保住這間工廠，他們借了高利貸。然而，這還不止，就在高利貸的錢到帳後，前夫馬上把錢全部轉走，還趁著周末工廠休息，帶人來把值錢的設備搬空……（二二）