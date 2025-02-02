圖／趙梅英

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漢娜懷孕了，總是懶懶地躺著。有時，漢娜的目光依然追隨著凱文的身影，溫柔地看著他做事，看著他一會兒走遠、一會兒走近。凱文個子小，手小腳也小，頭臉也小，但他的腳步很迅疾，總像是哪裡出了什麼事，急著趕過去。初次見到凱文的人總被他小跑一般的身影驚到，好奇地看著他跑過去開上高爾夫車，去遠處的場地上，撿起一根樹枝，或者查看一下自動噴淋系統，像一隻兔子，迅捷、怕人。漢娜從來都不會那樣大驚小怪，總是悠悠地跟在他的身後，深情又多情的大眼睛看著他忙碌。

凱文不善表達感情，躲在鏡片後的小眼睛裡的關切和擔心，似乎只有漢娜接收到了、領會了。雖然他瞥過來的目光很短暫，還不到一秒，但漢娜躺在那裡看他的眼神，卻毫不掩飾地專注。也不總是那樣，有顧客過來，漢娜的目光就移過來，直到顧客推著高爾夫球桿的包走遠。

第一次照顧懷孕的母親，凱文有點緊張，他拚命回憶大嫂懷孕時都吃過什麼、拚命回想看過的電視劇裡講過需要吃哪些東西。他幾乎每天都去超市尋找打折的肉類，漢娜乖巧地半躺在副駕駛座位上，水汪汪的大眼睛看著他急吼吼地關車門，小跑著進了超市。他總是那樣小跑，像是很忙。

漢娜有時候不想吃東西，凱文一次又一次把飯盆推到面前，漢娜盡力吃幾口。多推幾次，也就吃完了。凱文看到吃空的飯盆，會露出難得的笑容。他很久沒笑過了。漢娜喜歡看到他的笑容，會撐起身體坐起來，把頭依偎在凱文的肩膀上，身體蹭著他的身體。凱文是個木納訥的男人，不會溫存，也不懂得撫摸。他只是一動不動地坐著，讓漢娜依偎他，微笑地聽著漢娜的嚶嚶嚶叫。漢娜能感覺到凱文的心情好了點，似乎壓在他心頭的那塊巨石輕了點。

有時候，凱文會摸摸漢娜的肚子，漢娜的乳房有些脹大，肚子有一點點變化。漢娜還沒什麼感覺，凱文卻有些擔心漢娜的肚子會不會很大、會不會很辛苦。有時候，他似乎過於擔心，他怕漢娜跟不上他，會慢下來等漢娜。他每天都很認真地觀察漢娜的肚子，像所有的新手爸爸那樣，緊張、不安，還有點期待的欣喜。

漢娜是意外懷孕的，凱文帶漢娜去朋友家玩，漢娜和朋友家的男金毛玩得很好。凱文和朋友聊了會兒，決定喝杯啤酒，他坐著刷手機，等朋友去廚房搞個小菜。要不是朋友呵呵笑著，招呼他過去看看，他大概永遠都不會知道，漢娜肚子裡那些孩子是怎麼搞出來的。

朋友捧著肚子哈哈大笑，凱文從未遇到過這樣的情景，手足無措地站在一邊呆住了。漢娜有些慌張，但身體被牢牢吸住，動彈不得。直到男金毛結束，猛地一抖，漢娜才搖搖晃晃走到凱文跟前，趴在他的腳下。

凱文蹲下摸漢娜，臉上幾乎要哭出來。他從來沒想過，強姦就發生在他身邊、在他眼前，但他無能為力。朋友不在乎地插著腰還在笑，凱文好脾氣慣了，他不知道怎麼辦，要不要發脾氣、要不要拂袖而去，也不知道該說些什麼。

朋友問：「漢娜是不是來大姨媽了？」他木呆呆地點頭。

朋友還在笑，和他太太對著笑，轉過頭對他說：「狗子來大姨媽的時候，不能和公狗玩。她大姨媽的味道會讓公狗發情，幾分鐘就配上了。你等著吧，過兩個月給你生一大窩。現在疫情 期間，很多人想買小狗，一隻可以賣兩千。」

凱文被朋友的這些話說得心情好了點，他很缺錢，缺得厲害。疫情期間，高爾夫球場火爆，除了周末人很多，平日裡的人也很多，他從早到晚都在收錢。但這都是叔叔的錢，也就是球場真正主人的錢。

但李麗不管這些，她每天都找他要錢，逼著他給錢，各種方式要錢。他每個月只能從帳上取兩千塊，但她不信，說他騙人。怎麼可能只有兩千塊，隨便去哪裡打工，也不只兩千，政府發給失業人士的補貼就有兩千塊。球場生意興隆，才領兩千塊？當她是傻子嗎？她越說越生氣，衝到廚房砸了幾只杯子。砸完還不解氣，指著他的鼻子又罵了幾句，說她會去球場鬧。

她通過律師要求，把球場收入全部算入凱文的個人收入，還要求分配球場地產價值的一半。她的律師一一照辦了，向法院提交了新的財產分割申請。凱文不敢告訴叔叔這件事，他的婚姻變成這樣，父母覺得沒臉見人，叔叔恨鐵不成鋼，更加看不起他。

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從小，凱文就比別人個子小點，大哥、大嫂一味溺愛，本來這也沒什麼，他們早年跟著他做了點生意，他不得不照顧照顧老實巴交的大哥、大嫂。他們手裡有了點錢就不得了了，非要讓懦弱的、沉默寡言的小侄子，和他家同歲的大兒子一起來加拿大 留學。他一心軟，就答應了，讀了四年書，一直住在他出錢租的房子裡，沒要大哥家裡出過一分錢，他管得夠多了。凱文不但老實，還笨，不愛做飯、不會做飯，自己的兒子給他做了四年飯，他只洗了四年碗而已。

侄子唯一的好處是聽話，比兒子聽話，跑個腿什麼的，叫他幹什麼，一個字不多說就去了。他使喚不了兒子，還總被兒子使喚，身邊唯一能指使得動的就是這個侄子。（一）