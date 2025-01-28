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川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

茉莉與兩棵果樹（五）

翠希

夏天到了，隔壁的蘋果樹沒像往年一樣綠葉成蔭，而且長出的葉子像是年邁的老人，有氣無力地掛在枝頭。

茉莉仔細看著枝幹，居然只有幾個瘦小的果實。她不禁暗喜，莫非她真的謀殺了這棵討厭的蘋果樹。

下午，茉莉正迷迷糊糊、半睡半醒地看電視，突然被急促的敲門聲嚇了一大跳。

開了門，眼前是一臉憤怒的隔壁鄰居。

不等茉莉開口，他揚起手中的一張紙，對茉莉說：「妳為什麼要毒死我的蘋果樹？這是證明。妳別想賴，我們法庭見！」

說完也不等茉莉的回應，怒氣沖沖轉身回去。

茉莉張口結舌站在門口老半天才回過神，一向她絕對不畏和別人當面對質，不管有理沒理，都能鏗鏘有力地辯護一番。今天大概聽到「法庭見」這幾個字，大腦突然停止運作，什麼話也說不出來。

她關上門，嘴裡恨恨地吐出三個字：「神經病！」

沒多久，茉莉果真收到法院傳單。這是她第一次吃上官司，不免心驚膽跳。

「怎麼辦？」她有些心虛地問肯恩。

「妳做的事，妳自己解決。」一波未平一波又起，肯恩感到厭煩，他只想平平靜靜地過日子。

「你別想當無事人，這單子上可寫著我們兩人的名字。」茉莉把法院傳票在肯恩眼前用力晃了晃。

肯恩嘆了口氣，讓自己保持冷靜，「人家找了專家，證明樹被毒死的，在法庭我們毫無勝算。最好私下和解，賠償了事。」

想到要賠償，茉莉直覺要捍衛她的錢包，「他們怎麼證明是我毒死的？誰看到了？我……」

肯恩皺著眉頭，揮著手阻止茉莉往下說：「別再找麻煩了，人家過來看看樹根，妳想賴也賴不掉。」

後來還是肯恩出面，低聲下氣地賠償道歉，才免了一場官司。（五）

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