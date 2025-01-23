我們能為愛情做點什麼（一二）

那人又問：「他打你的時候，你有沒報案？」

「報了，來了兩個人，問了幾句、勸了幾句，說是我們的家事，他們不便插手。」

那個人看看鳳儀，又看看我，扭頭走開。

對於鳳儀的離婚，我原本持中立態度，認為他們之所以搞到這麼不可收拾，兩人各打五十大板。現在，情感的天平完全倒向鳳儀，一個男人無論如何，也不能往死裡揍自己的老婆是吧。

沉默了一會後，劉大狀給派出所傳真來了鳳儀提起離婚文件，張小盒的干預也開始起作用，警員根據鳳儀提供的GPS定位找到阿權，並拘留了。警員問阿權，為什麼要偷車，阿權不承認，做出多種無辜的表述。這是可以預見的，阿權本身是個一身痞子氣的大孩子，不是第一次被拘留了。

不知是劉大狀還是張小盒的威力，事情處理得很快。鳳儀可以領走她的車，阿權需要有人來交罰款擔保。

鳳儀問我：「哥，現在我該怎麼辦？」

「什麼怎麼辦？」

「要不要把阿權保出來？」

我一聽這話就怒了，硬著心腸說：「你少犯點賤行嗎？」

鳳儀愣了一下，嘩嘩啦啦掉眼淚。

我說：「你使勁哭，我不會勸你的。」

「哥你怎麼能這樣，人家都這麼慘了，你不安慰人家不說，還這麼凶。」

我說：「行了，鳳儀，你今晚還是有收穫的，起碼得了一套免費的鑰匙。」

這一齣鬧劇，用劉大狀的話說，對鳳儀的離婚是有利的，他明天就向法院增遞這一份材料。

擦乾眼淚後，鳳儀說她不想回自己的家，要我跟她回去收拾點東西，她想搬過來跟我們住幾天。

去到鳳儀家，我大吃一驚，以為進了難民營。想當初，剛入伙時，這間豪宅裝修之精緻，令所有參觀的人都嘆為觀止。（一二）