可是傑奎琳也沒有失望多久，就變得很滿意了──兒子的點心店經營得越來越好，為了做出更可口的點心，跟媳婦兩個人還到處學了點心課程，十多年下來，倒也有了很不錯的生意，店面開了好幾家。實在忙不過來，就央告傑奎琳幫忙照顧兩個孩子。

剛聽到兒子的請求時，傑奎琳還不太想放棄自己的飯館，畢竟，二十幾年下來，飯館生意非常好，至少在他們那一方城市，他們的飯店是最好的中餐館 之一，拱手讓給別人也太便宜了！

可是，傑奎琳想到兩個外孫女，不由得愣住了，要是真的不管孫子、孫女，是不是過後她會被所有的孫輩疏遠？這樣一想，賈奎琳咬了咬牙，把飯館賣了，搬到兒子家附近，做了十年的全職奶奶。

傑奎琳自己也沒有想到，能夠一做就做了十年的全職奶奶。眼看著一雙粉嘟嘟的小寶貝，小樹苗似一天天長大了，跟自己又那麼親，傑奎琳心裡禁不住一陣陣感慨。

每天回到自己家，跟丈夫說起來，丈夫就會笑咪咪地調侃她：「真想不到你這麼個閒不住的人，竟然被這兩個小鬼，改造成了一個居家奶奶了，難得的唻！」

傑奎琳有些不開心，黑了臉，「還不是為了兒子！」丈夫點點頭，又嘆口氣，卻住了口。

傑奎琳心裡是真的多少有些不痛快的──二十多年打拚下來，她早已經不是一個能夠整天待在家裡的人了，她喜歡跟人打交道。不記得哪裡看見過的一句話：「你就是剃了頭當姑子去，化個緣罷，也還是塵緣──離不了人！」傑奎琳的世界就是煙火紅塵的世界，她喜歡塵世裡的一切，好的、不好的，她都能接受。她做人做得那麼興興頭頭的，以至於她也想過，假若真的是有來生，她一定會重新來一趟。哪怕要化了新名字，那又何妨，她的人是不會變的，依舊還是傑奎琳。（八）