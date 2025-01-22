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樂見誰買下TikTok？ 川普：馬斯克想買的話我OK

出生公民權是什麼？一篇文看懂川普是否有權推翻

我們能為愛情做點什麼（一一）

李東文

鳳儀本著息事寧人的心態，盡阿權老婆最後的義務，開車接送他一家赴他外婆的壽宴。晚上吃完酒席送大家回家後，阿權說要去市區一位朋友家，讓鳳儀順便捎他一程。

自提離婚起，鳳儀就把阿權趕出了自己的房子。沒有收入、沒有工作的阿權只好搬回父母家中住。回到市區，阿權趁鳳儀在加油站交錢時，把車開走了。鳳儀是拔了鑰匙才去交錢的，沒想到阿權果真配了備用匙。

阿權讓鳳儀接送赴壽宴是真的，蓄謀伺機偷車也是真的。一個人，對汽車癡迷到什麼程度，才會做這麼愚蠢的事？當初他父親急匆匆把自己的汽車賣掉，與他的這一「癖好」不無關係。

我帶著運動過後的一身臭汗，飛車去加油站接鳳儀，然後去附近的派出所報案、做筆錄。在此之前，鳳儀已打電話報過警，派出所的同志問明情況後，覺得不好處理，說這是搶車還是小夫妻耍花槍，不好定奪。我先打電話向正在幫鳳儀處理離婚事宜的劉大狀請教，再打電話向張小盒同學求救。小盒混跡媒體多年，各方面的人脈都有點。

員警同志撥打阿權的電話，通了，沒人接聽。再發短信向他解釋，如果現在馬上把車開到派出所投案自首，從輕處理，否則嚴懲。

再過一會，有人建議我們自己處理，不要立案……在警員的眼裡，這個事情小之又小，純屬胡鬧，浪費警力。鳳儀看我一眼，咬牙放了一段錄音。一段可怕的錄音，一個男的一邊罵髒話，一邊揍一個女人，女人的哭喊聲尤其淒慘。無疑，挨揍的女人是鳳儀，施暴的人是阿權。

放完，鳳儀陰著臉對那個人說：「現在能立案了嗎？」（一一）

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