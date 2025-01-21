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終結出生公民權外 川普上任首日簽署了哪些行政命令？

我們能為愛情做點什麼（一○）

李東文

他們這代年輕人，無論如何，都要找點事情來填滿自己，一刻也不能閒著。

華姊和王志平這邊，與何雪靜他們正好相反，是女的更有運動精神、練得更投入和更有水準，男的完全不在狀態。在我看來，王志平和何雪靜，更應該出現在時尚場所，比如酒吧、咖啡廳，而不是運動場。

雪靜低頭玩手遊，被王志平的菸嗆得咳了兩聲後，氣鼓鼓地跑過去喊馬明昌回家。一場球打到一半，馬明昌怎麼能拋下搭檔走人？可是雪靜站在場邊不讓，眼眶含淚，委屈得像個馬上就要融化的雪糕。球場上另外三個大男人被她攪得無比內疚，提議結束戰鬥，放馬明昌回家享受愛情。

馬明昌大概是覺得丟面子吧，氣鼓鼓地說：「你先回家吧，車鑰匙在我包裡，一會我自己打車回去就行。」

雪靜拿了鑰匙就走，走出幾步，返回來，拿起馬明昌放在小茶几上的手機，狠狠地砸在地上。

就這樣，我失去了兩位學員，他們散了。

雪靜打電話給我，希望我能把剩下的學費退回給她。我說學費是馬明昌交的，我徵求他的意見先。我話還未說完，雪靜就掛斷了電話。這位小姑娘，看著弱風扶柳，脾氣原來這般厲害。

我打電話問馬明昌學費的事，他說不用退，存我這，有空他會把剩下的課上完。如果他一直不聯繫我，這學費就歸我。

不單單是何雪靜和馬明昌，兩周後，華姊和王志平也不來了。華姊他們更徹底，在約定的時間沒有出現，打電話過去，先是關機打不通，之後乾脆停機。

6

鳳儀打電話給我，說阿權偷了她的車，問我怎麼辦。

怎麼辦？除了報警，還能怎麼辦？（一○）

咖啡

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