是啊，假如傑奎琳不堅強，只怕她也走不到今天。想當初，她和丈夫兩個人帶著兩個六、七歲的孩子，像射出去沒有回頭路的箭似的，就從台灣飛到了日本 。剛到日本，傑奎琳和丈夫跟著傑奎琳的大哥一起打拚，兩家合夥開了一間中餐館 。大哥做主廚、丈夫做點心師傅、傑奎琳做女招待，三個人把餐館經營得很是紅火。尤其傑奎琳，為了招待客人，很努力地學了日文，甚至連睡覺做夢的時候都在練習。

有一次丈夫聽見了還調笑：「你還真的是用功，做夢都在講日語！」

傑奎琳翻翻眼睛，「招待客人，聽不懂怎麼可以？你以為都像你在後廚似的，不用說話啊！」

丈夫好脾氣地笑笑，不作聲了。傑奎琳也就不再說什麼，依舊努力練習著她的日語。

原以為在日本靠著努力和吃苦，能夠安定下來，卻不想在日本，外國人幾乎沒有可能拿到日本的身分。等到明白了這一點，傑奎琳和丈夫是又失望、又著急，也很無奈。看著年幼的兒子、女兒，傑奎琳的眼淚都快掉下來了。

丈夫也連聲嘆著氣，看著傑奎琳小心翼翼的，「要是實在沒有辦法留下來，我們就回台灣去。就算我們是外省人又怎樣，憑著自己的一雙手，我們怎麼也會有立足之處的！」

傑奎琳搖搖頭，「我不要回去台灣！我也不想我的孩子在台灣受氣！」

丈夫臉上微微有一點不豫之色，「他們怎麼會在台灣受氣？誰能給他們氣受？」

傑奎琳非常堅決，「反正我就是不要回去台灣啦！」

丈夫嘆口氣：「那我們再想想辦法。」

傑奎琳點點頭，輕聲說：「天無絕人之路，我就不相信這世界這麼大，會沒有我們的容身之處！」（五）